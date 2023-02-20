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ТАСС

Музей артиллерии в Петербурге откроет постоянную выставку об СВО

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Американская гаубица М777, захваченная ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Американская гаубица М777, захваченная ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В экспозицию вошли более 300 предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга откроет в преддверии Дня защитника отечества новую экспозицию, посвященную специальной военной операции. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор музея Валерий Крылов.

"20 февраля мы открываем новую экспозицию, которая называется "Только вместе, только вперед!", посвященную специально военной операции. Для ее создания мы обратились с инициативой к межрегиональной общественной организации "Вече", которая занимается сбором артефактов в зоне проведения СВО. Представители организации оказали нам большую помощь - теперь у нас достаточно много предметов, в том числе и военной техники, как нашей, так и техники ВСУ", - сказал Крылов.

Как в свою очередь отметил начальник фондового отдела музея Руслан Чумак, в экспозицию вошли более 300 предметов, не считая дополняющих информационных стендов. Выставочное пространство, по его словам, состоит из двух обширных собраний - одно посвящено войскам РФ и вооруженным силам ДНР и ЛНР, в том числе до их воссоединения с Россией. Второе посвящено ВСУ, а также националистическим батальонам и наемникам, которые воюют на их стороне. Среди экспонатов - подлинные реликвии современной истории, некоторые из которых нередко передавали боевые товарищи погибших в борьбе с нацизмом героев.

"В витринах нашей экспозиции представлены личные вещи легендарных командиров Донбасса. Представлен первый флаг ДНР (он отличается от нынешнего), форма одежды воина, какой она была летом 2014 года. Это такой примитивный костюм, который отдаленно напоминает военную форму, но ведь так и было", - поделился Чумак.

Посетители смогут узнать о некоторых подвигах, совершенных российскими бойцами, увидеть их оружие, военные приборы, знаки различия, нашивки, а также металлическую скульптуру в виде цветка розы мастера-кузнеца Михалева, изготовленную из пушечной гильзы. Чумак также подчеркнул, что значительное внимание было уделено показу идеологии солдат ВСУ и наемников.

"Мы специально сделали акцент на участии НАТО в этих событиях - например, нам достались образцы нашивок наемников - это знаки британцев, канадцев, поляков, американцев. Эти образцы знаков были взяты нашими воинами и переданы в наш музей. Также имеется образец бронежилета, на котором его владелец нанес свой позывной и руны СС - то есть совершенно точно он себя идентифицировал с войсками фашисткой Германии", - подытожил он.

О музее

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники. 

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