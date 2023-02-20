В России прошла масштабная смена командующих военными округами

Минобороны России провело масштабную смену командующих военными округами

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны России сменило командующих тремя военными округами, сообщается на сайте ведомства.

Так, генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), а генерал-лейтенант Евгений Никифоров — Западный военный округ (ЗВО).

Должность командующего Восточным военным округом (ВВО) с октября 2022 года занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Всего Россия поделена на пять военных округов — ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, а также Северный флот как отдельный округ, его с 2019 года возглавляет адмирал Александр Моисеев. В январе министр обороны Сергей Шойгу также анонсировал создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского. По его словам, это необходимо из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.