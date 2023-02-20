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РИА Новости

В России прошла масштабная смена командующих военными округами

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Здание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Минобороны России провело масштабную смену командующих военными округами

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны России сменило командующих тремя военными округами, сообщается на сайте ведомства.

Так, генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Ранее этот пост занимал генерал-полковник Александр Лапин.



Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ (ЮВО), а генерал-лейтенант Евгений Никифоров — Западный военный округ (ЗВО).

Должность командующего Восточным военным округом (ВВО) с октября 2022 года занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Всего Россия поделена на пять военных округов — ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, а также Северный флот как отдельный округ, его с 2019 года возглавляет адмирал Александр Моисеев. В январе министр обороны Сергей Шойгу также анонсировал создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского. По его словам, это необходимо из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.

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Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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