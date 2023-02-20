"Калашников" примет участие в выставке IDEX 2023

Стенд концерна "Калашников" на 11-й международной выставке оборонной промышленности Defexpo India 2020 в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, Индия, 2020 год.

ЦАМТО, 17 февраля. Концерн "Калашников" примет участие в Международной выставке вооружений, технологий безопасности и средств защиты IDEX-2023, которая пройдет с 20 по 24 февраля в ОАЭ.

В экспозиции концерна будет представлен широкий спектр продукции предприятий холдинга: современные образцы боевого и гражданского стрелкового оружия; беспилотная, ракетная и морская техника, высокопотенциальные решения в области динамической зашиты и экипировки для спецподразделений, всего около 50 наименований изделий.

"Выставка IDEX традиционно является одной из самых престижных мировых площадок, а участие в ней – это прекрасная возможность лишний раз представить нашу продукцию потребителям из самых различных стран мира, – отметил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – Концерн "Калашников" как многопрофильный холдинг предлагает потенциальным покупателям не только широко известное стрелковое оружие во всех сегментах, но и решения в области беспилотной авиации, высокоточного оружия, динамической защиты. Важно отметить, что почти все наши изделия проходят проверку в реальных боевых действиях, что позволяет нам оперативно вносить изменения по результатам обратной связи с заказчиками".

В частности, в сегменте боевого стрелкового оружия участникам и гостям форума будут представлена вся линейка автоматов Калашникова, при этом самые современные образцы 5,45-мм АК-12, 7,62-мм АК-15 и 5,56-мм АК-19 будут выставлены в текущем исполнении, учитывающим их опыт боевого применения.

В числе экспонатов – линейка 9-мм пистолетов Лебедева, 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова СВД и СВДС, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, который на сегодняшний день, по словам А.Лушникова, является "одним из лучших пистолетов-пулеметов в мире на ближайшие 20 лет".

Впервые на зарубежной выставке будет представлена 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая успешно выдержала государственные испытания и уже поставляется заказчикам в рамках государственного оборонного заказа.

В сегменте гражданского стрелкового оружия "Калашников" представит, в частности, модели спортивного самозарядного карабина ППК-К ЕХР-М и самозарядного охотничьего карабина МR1-М.

Беспилотную, ракетную и морскую технику концерна на форуме представят БЛА "КУБ-Э", управляемая ракета "Вихрь-1" и управляемый артиллерийский снаряд "Китолов-2М", скоростная десантно-штурмовая лодка БК-10 и скоростной транспортно-десантный катер БК-16.

В экспозиции концерна "Калашников" участники и гости IDEX 2023 смогут по достоинству оценить элементы динамической защиты, в частности, габаритно-массовый макет комплекта блоков БДЗ из состава навесного комплекса внешнего контура защиты БМП-3 и специальную экипировку для штурмовых и арктических подразделений, модульно-разгрузочную систему.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".