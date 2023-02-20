Сухопутные войска Колумбии получили вертолеты "Хью-2"

ЦАМТО, 17 февраля. Национальная полиция Колумбии передала два многоцелевых вертолета "Хью-2" (Huey II) в состав воздушно-штурмовой дивизии СВ Колумбии DAVAA (Division de Aviacion y Asalto Aereo).

В составе СВ вертолеты будут применяться для выполнения задач снабжения, перевозки войск, медицинской эвакуации и непосредственной авиационной поддержки.

Как сообщает Monch.com, передача состоялась на авиабазе им генерал-лейтенанта Густаво Рохаса Пинильи в Толемаиде. Она является частью серии поставок, в рамках которых полиция стремится избавиться от значительного количества "Хью-2" для перехода на обладающие более широкими возможностями UH-60A/L "Блэк Хок".

В прошлом году авиационный компонент Национальной полиции передал четыре вертолета "Хью-2" 4-му боевому авиационному командованию (CACOM №4) ВВС Колумбии, где они будут применяться для поисково-спасательных операций. Всего ВВС получат 13 вертолетов этого типа.

Армейская авиация в настоящее время эксплуатирует 27 вертолетов UH-1H "Хью-2" в составе 5-го авиационного батальона, которому будут переданы обе полученные машины. Колумбия является одним из крупнейших операторов "Хью-2": 88 вертолетов эксплуатируются в ВВС, СВ и Национальной полиции. Большинство из них были переданы правительством США для поддержки борьбы с незаконным оборотом наркотиков и террористическими организациями.