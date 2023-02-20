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ТАСС

Барражирующий боеприпас "Куб-Э" будет впервые представлен на Ближнем Востоке

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Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА".
Источник изображения: © Фото : ZALA AERO GROUP

Концерн "Калашников" рассказал, какие разработки будут представлены на международной выставке вооружений IDEX-2023

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Экспортную версию применяемого в спецоперации на Украине российского барражирующего боеприпаса "Куб" впервые представят на Ближнем Востоке в ходе международной выставки вооружений IDEX-2023. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

"Беспилотную, ракетную и морскую технику концерна на форуме представят БЛА "Куб-Э", управляемая ракета "Вихрь-1" и управляемый артиллерийский снаряд "Китолов-2М", скоростная десантно-штурмовая лодка БК-10 и скоростной транспортно-десантный катер БК-16", - говорится в сообщении.

Кроме того, концерн впервые на зарубежной выставке представит 7,62-мм снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). Также посетители смогут ознакомиться со всей линейкой автоматов Калашникова. При этом, подчеркивают в концерне, самые современные образцы 5,45-мм АК-12, 7,62-мм АК-15 и 5,56-мм АК-19 будут выставлены в текущем исполнении, учитывающим их опыт боевого применения.

Производитель также покажет линейку 9-мм пистолетов Лебедева, 7,62-мм снайперские винтовки СВД и СВДС и 9-мм пистолет-пулемет ППК-20, который, по словам президента концерна Алана Лушникова, является "одним из лучших пистолетов-пулеметов в мире на ближайшие 20 лет".

Помимо прочего, на стендах компании можно будет ознакомиться с габаритно-массовыми макетам комплекта блоков динамической защиты из состава навесного комплекса внешнего контура защиты БМП-3 и специальную экипировку для штурмовых и арктических подразделений, а также модульно-разгрузочную систему.

Международная выставка вооружений IDEX-2023 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция на мероприятии размещается в отдельном павильоне, где "Рособоронэкспорт" и предприятия оборонно-промышленного комплекса страны представят более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.

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АК-12
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