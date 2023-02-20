Захарова заявила о максимальной вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

По словам официального представителя МИД РФ, альянс осуществляет "прямое руководство киевским режимом"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине находится на максимальной стадии, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Натовские страны с невинным видом пытаются доказать, что они не являются стороной конфликта [на Украине] <…>. Вовлеченность [стран НАТО] максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас - прямое руководство киевским режимом, связка по полной", - сказала она.

По словам Захаровой, в Москве также обратили внимание на сообщения СМИ о том, что на Украине могут организовать совместное с Великобританией лицензионное производство снарядов и других вооружений и создать аналогичные военные предприятия с другими странами НАТО. "Очевидно, что за накачкой ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), формированием боевых действий стоит крупный западный капитал", - отметила дипломат.