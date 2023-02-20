США взяли Европу в плен ложных мифов для управления конфликтом на Украине

Myśl Polska: ложные мифы, которые создают США, служат им рычагом для отъема ресурсов

Выгоды, которые США получают от украинского конфликта, с лихвой окупают их затраты, пишет Myśl Polska. Им не нужно отправлять тысячи солдат для участия в боевых действиях, достаточно правильно управлять информацией и создавать мифы, которые способны вызвать желаемый резонанс.

Петр Панасюк (Piotr Panasiuk)

Мифы в классическом понимании – это истории о богах и сверхъестественных существах, функционировавшие в тех или иных сообществах и содержавшие в себе объяснение смысла существования мира и человека через коллективный и индивидуальный опыт мифологических персонажей.

Наряду с этой традиционной дефиницией понятие мифа приобрело в XIX веке более широкое значение. Оно утвердилось в публичном пространстве как название выдуманной истории, ошибочного предположения или суеверия.

В современной информационной борьбе мифы, то есть выдуманные, ложные истории, играют важнейшую роль в коммуникации между центрами власти и обществом. Они призваны формировать определенный, заданный центрами принятия решений тип сознания населения и направлять социальную энергию в намеченную органами управления обществом сторону. Причем, это направление не обязательно нужно и важно самому обществу. Важно другое – что именно нужно руководству. Например, культ Январского восстания по своей сути вреден обществу, но полезен властям в текущей политической борьбе и конфронтации с Россией, так как он дает возможность распространять среди населения антироссийские настроения.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе самым эксплуатируемым из всех появившихся в последнее время нарративов является миф о необходимости оказывать всестороннюю помощь Украине. Миф этот, несомненно, апеллирует к очень сильному среди поляков стереотипу рыцарского поведения. Данная понятийная калька выросла из христианской религии и, развиваясь на протяжении многих веков, вышла на высший уровень в иерархии ценностей в виде идеи помощи слабому и гонимому человеку. Данный канон, сам по себе вполне правильный, уже более 30 лет безжалостно эксплуатируется и карикатурно искажается "благотворителями" всех мастей и прочими так называемыми "собирателями" помощи.

Однако, в отличие от совершенно безобидных историй благотворительного толка, которые вне зависимости от того, истинны они или ложны, не имеют большого значения для существования и развития популяции, миф о безоговорочной помощи Украине не только ложен, но и опасен, причем как для самой Украины, так и для Польши.

Давайте рассмотрим эту проблему подробнее.

1. Ложное начало

Миф о коварном военном нападении России на Украину был распространен западными СМИ 24.02.2022 года. Это не совсем правда. Конфликт России с Украиной продолжается уже с 2014 года, и начался он со свержения в результате киевского "евромайдана" и при помощи западных спецслужб законного президента Украины Виктора Януковича. Это был классический вариант так называемых цветных революций, осуществляемых англосаксонскими странами по всему миру на протяжении десятилетий.

Раннее поддерживающие законного президента Януковича и соблазненные американскими деньгами олигархи в решающий момент его покинули. Бессильный и изолированный, он был вынужден бежать из Киева. Восток Украины не поддержал незаконный переворот в Киеве. Новообразованная хунта во главе с Турчиновым отправила туда войска для подавления недовольства – Донбасс оказал им вооруженное сопротивление. Русскоязычные жители восточных регионов обратились за помощью к России. Автономная Республика Крым, у которой был свой парламент, очень быстро высказалась за отделение от украинского государства и присоединение к России. Жители Харькова, Одессы, Донецка также потребовали присоединения к Российской Федерации. Однако быстрая реакция Киева, опирающегося преимущественно на националистические и фанатские круги, остановила процесс обретения восточными землями Украины независимости. Разгорелась длительная война, которая принимала разные формы. Так что она началась не 24.02.2022. Тогда произошла ее эскалация, причем, одна из многих.

2. Слабая Россия и зонтик НАТО

Созданная и оснащенная Североатлантическим альянсом украинская армия не смогла, как планировалось, инициировать новую фазу конфликта в Донбассе, но 24.02.2022 года была застигнута врасплох российской контратакой. Важнейшее оружие США – СМИ – очень быстро трансформировали поражение украинцев в феврале 2022 года в раскручиваемый миф о героической защите отечества, очень часто сравнивая националистические украинские батальоны с отрядами царя Леонида, сражавшимися под Фермопилами.

Одновременно, чтобы убедить напуганную действиями России Европу помочь Украине и вовлечь ее в конфликт, через различные пропагандистские рупоры активно транслировались басни о слабости России, о том, что у нее не осталось оружия и ракет, что ее экономика вот-вот рухнет. Все мы знаем высказывания генералов Полько и Скшипчака, а также сказки, распространяемые доморощенными историками, "экспертами" или геостратегами вроде Вольского, Зыховича и иже с ними.

Они сыграли очень важную роль для создания ложного нарратива. Продвигая фальсифицированную версию произошедших на Донбассе событий, эти деятели внушали полякам, что поддержка Украины имеет некий чрезвычайно глубокий смысл. Мол, если мы поможем украинцам, слабая Россия вот-вот рухнет. Одновременно, чтобы окончательно заглушить у людей инстинкт самосохранения, распространялись фантазии о силе НАТО и всемогуществе армии США, которая никого не даст в обиду.

Этот ложный месседж привел к тому, что значительная часть польского общества сделало неверный выбор. Вместо того, чтобы держаться подальше от проигравших украинцев, увеличивать собственные ресурсы и реализовывать инициативы по демилитаризации (как, например, сделал Виктор Орбан), одураченные поляки пошли путем эскалации конфликта с ядерной державой. Медленно, только сейчас, спустя год после начала эскалации, до них начинает доходит, что Россия вовсе не слаба, наоборот – она располагает практически неограниченными материальными, финансовыми и человеческими ресурсами, а ее вооруженные силы в настоящее время являются самой сильной армией в Европе, обладающей ядерным оружием и самой современной техникой. Бросить ей вызов – это безумие даже для НАТО.

3. Мифы как отмычка для кражи ресурсов

Кураторы из США, умело манипулируя информационными потоками, заставили польскую элиту задействовать бóльшую часть своих финансовых и военных ресурсов в целях, противоречащих как польским государственным интересам, так и здравому смыслу. Потому что, как мы видим, конфликт на Донбассе никоим образом не входит в список жизненно важных для Польши проблем. Украине отдали лучшее польское оружие, отправили за бесценок миллионы тонн топлива, ради помощи ей были опустошены счета большинства польских благотворительных организаций, больницы заставили лечить украинцев бесплатно. Масштаб так называемой "помощи" уже давно превысил 100 миллиардов злотых. Следует признать, что эти средства, безвозвратно утраченные Польшей, никоим образом не приблизят мифическую украинскую победу и даже не обеспечат полякам лояльность украинского общества в будущем.

Разгоняя волну напористой проукраинской пропаганды, мейнстримовые СМИ ежедневно пугают поляков угрозой вступления российских войск в Польшу. Отвечая на эти искусственно созданные страхи, польское правительство начало усиленно скупать без разбору любое предлагаемое кем-либо и где-либо вооружение. По большей части совершенно полякам не нужное. Зачем им дорогие и медленные F35? Какой смысл покупать танки и гаубицы у Кореи, если их можно производить в Польше? Невозможно отделаться от впечатления, что вся эта истерия и воображаемая угроза были раздуты исключительно для того, чтобы опустошить государственную казну Польши в пользу американских оружейных картелей. Причем речь идет об очень приличных суммах - от 150 до 200 миллиардов злотых. Интересно, когда Польша сможет рассчитаться по кредитам, полученным для приобретения всего этого оружия?

Миф о военной угрозе также служит разграблению населения путем искусственно созданной дороговизны. Поляков не удивляет топливо по восемь злотых за 1 литр, хотя цены на нефть на биржах спустились к минимальным значениям за последние 3 года. Они не против пятикратного роста цен на электроэнергию или газ. Что произошло с народом? Может быть, он уже настолько богат, что для него это не имеет значения?

4. Мифы об угрозе как оправдание цензуры

Ежедневно раздуваемый миф о российской угрозе также служит делу ограничения гражданских свобод и свободы слова. Запуганные военной угрозой поляки соглашаются на далеко идущие рестрикции, на контроль банковских счетов, отключение от Интернета, блокаду границ и даже на явную цензуру в СМИ. Атмосфера всеобщей шпиономании и доносительства способна уничтожить даже самых авторитетных и самых сильных людей. Многие поляки, действующие в публичном поле, прибегают к самоцензуре, чтобы не "оскорблять" величайших борцов за свободу и демократию. Прессинг "проукраинства" приводит к преследованиям и увольнению с работы людей, не разделяющих навязываемых им взглядов.

5. Каннибализация механизмов гражданской взаимопомощи

Злоупотребление выработанными годами механизмами помощи нуждающимся, совершаемое собирающими "на помощь Украине" мошенниками, уничтожило создаваемый годами кредит доверия между жертвователями и получателями помощи. Проводятся возмутительные сборы средств на летальное оружие и другие аксессуары для убийства. Пожертвованная помощь очень часто разворовывается мафией уже на украинской стороне, что вызывает понятный гнев и разочарование. Из-за того, что основные СМИ настаивают на необходимости помощи Украине, на благотворительных сайтах не остается места для реальных нуждающихся поляков – инвалидов, раковых больных, детей. Их тихий голос теряется в грохоте пропаганды.

6. Миф о помощи Запада де-факто вредит Украине

Это нужно подчеркнуть еще раз. Нарратив об эффективной военной помощи Украине по своей сути ложен и больше вредит украинцам, чем помогает. Им дается ложный образ некоего всемогущего Запада, способного преодолеть все проблемы, и при этом отнимается самое главное – возможность увидеть свое реальное положение и попытаться найти адекватные решения реальных проблем.

Искушаемые очередным – уже девятым или десятым пакетом антироссийских санкций или очередным траншем помощи – украинцы вместо того, чтобы немедленно остановить конвейер войны, смерти и разрушения, продолжают отправлять на фронт своих мужей и сыновей, наивно полагая, что пара десятков танков или миллиардов долларов могут что-нибудь изменить в их положении. Вся заявленная помощь – всего лишь спектакль, разыгрываемый исключительно для того, чтобы убедить украинцев продолжать вести уже проигранную войну. Когда же до них дойдет, что пора уже закрыть этот "цирк" и прекратить раскручивать спираль конфликта? Обещания Запада фальшивы. У России слишком много ресурсов, и она слишком хорошо организована, чтобы проиграть эту стычку. НАТО ради Украины не рискнет жизнью ни одного американца или британца. Если поверить в самый оптимистический для Украины вариант развития событий, нужно признать, что даже самые большие потенциальные военные успехи Киева не стоят 400 тысяч человеческих жизней (данные взяты отсюда – прим. авт.), а именно столько солдат потеряла Украина за последний год. Худой мир всегда лучше разрушительной войны.

Страны Европы, в чьих интересах сохранить мир на континенте, вместо того, чтобы способствовать разрешению конфликта, де-факто стали одной из его сторон. Вопреки собственным экономическим интересам подчиненные США политические верхи Европы втягивают весь континент в совершенно ненужную низам войну. Заметим, что Соединенные Штаты еще не отправили на украинскую войну ни одного солдата, а выгоды, которые они от нее получают, уже сейчас с лихвой окупают затраты. Как это было в 1916 или 1941 году.

С тем отличием, что теперь американцы обязаны этим исключительно своему колоссальному преимуществу в информационной сфере и полному контролю над рынком электронных СМИ. Им уже не нужно отправлять на войну тысячи солдат, как это было в 1917 или в 1942 году. Достаточно правильно управлять информацией, транслировать противникам ложные нарративы и создавать мифы, которые, преподнесенные соответствующим образом, способны вызвать желаемый политиками резонанс и подтолкнуть целые народы к запланированному безумию. Как мы видим это на примере Украины.