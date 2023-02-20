Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Генерал-лейтенант Мордвичев возглавил Центральный военный округ вместо Лапина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева назначили командующим войсками Центрального военного округа, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Назначение состоялось 16 февраля.

Мордвичев ранее был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, в 2017 году принимал Парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68-го армейского корпуса.

В 2018 году служил первым заместителем командующего и начальника штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО, командовал Парадом Победы в Новосибирске.

В 2021 году был командующим парадом в Волгограде, находясь в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО, в ноябре 2021 стал командующим этой армией.

Войсками ЦВО с осени 2017 года командовал генерал-полковник Александр Лапин, который также руководил группировкой "Центр" в специальной военной операции на Украине. В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России. В январе некоторые СМИ написали, что Лапина назначили начальником главного штаба Сухопутных войск. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на секретность некоторых президентских указов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Федерации. В состав округа структурно входят зарубежные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.