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«Роскосмос» пообещал начать проектировать новые спутники для Арктики

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

«Роскосмос» пообещал начать эскизное проектирование новых спутников для наблюдения за Арктикой в 2026 году. Об этом со ссылкой на госкорпорацию сообщает РИА Новости.

Речь идет о космических аппаратах нового поколения «Арктика-МП», предназначенных для мониторинга полярных областей планеты. «Разработку аппаратов нового поколения "Арктика-МП" планируется начать с 2026 года», — сказали в «Роскосмосе».

Согласно данным госкорпорации, у новых спутников будет больше спектральных каналов. Таким образом, они смогут иметь изображения с более высоким пространственным разрешением, что позволит получать более полную информацию об Арктике.

Агентство напоминает, что в настоящее время на околоземной орбите находится один спутник «Арктика-М», запущенный в 2021 году. Еще один такой же космический аппарат планируется запустить в 2023 году.

В феврале Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») занялась поиском разработчика эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС).

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
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