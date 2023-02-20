JAXA намерена как можно быстрее провести следующий запуск ракеты-носителя H3

По данным агентство Kyodo, следующая попытка запуска H3 может состояться через одну-две недели

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено как можно скорее осуществить следующий запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3, определив причину возникшей в пятницу неполадки. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель проекта разработки ракеты-носителя Масаси Окада.

"В ходе состоявшегося сегодня неудачного запуска проблема возникла на этапе между началом работы основного двигателя и ускорителей, - сказал Окада. - В связи с этим мы намерены в кратчайшие сроки установить причину неполадки, исправить ее и как можно скорее осуществить следующий запуск".

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии, следующая попытка запуска H3 может состояться через одну-две недели.

Первый запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3 завершился в пятницу неудачей, ракета не смогла оторваться от земли. Изначально запуск планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели ряд испытаний двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было. Впоследствии запуск переносился из-за неподходящих погодных условий с 12 на 13 февраля, а затем с 13 февраля на 15 февраля. Ожидалось, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени может меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. H3 должна была заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.

Ранее в JAXA озвучивали прогнозы, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. Примечательно, что для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, которые позволили снизить стоимость ее производства. В настоящее время один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($74,5 млн по текущему курсу), что значительно дороже других мировых аналогов. Кроме того, H3 в сравнении с H2A должна была на 30% увеличить вес грузов, доставляемых на орбиту, что также могло повысить ее привлекательность для потенциальных заказчиков.