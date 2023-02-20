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РИА Новости

"Они выжидают момент". Что намечается в зоне СВО

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Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Боевая обстановка продолжает накаляться. Российская армия перехватила инициативу на нескольких направлениях. ВСУ подтягивают резервы. О том, как развиваются события на линии соприкосновения, — в материале РИА Новости.

Обойти с запада

По-прежнему тяжелее всего в Артемовске. Взять город в оперативное окружение пока не удалось. Его обошли с востока, севера и юга, перерезав три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение. Трассу на Славянск взяли под огневой контроль, заняв пригородное село Красная Гора. Идут бои за соседнюю Парасковиевку.

У ВСУ осталась единственная дорога на Часов Яр, по которой снабжают многотысячный гарнизон. К тому же в окрестностях много грунтовок, не нанесенных на карты. По ним доставляют боеприпасы, продовольствие, вывозят раненых — преимущественно в темное время суток.

"Продвигаемся очень тяжело, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Инициатива на нашей стороне, но те и не думают сдаваться. Точно не скажу, но там засели десятки тысяч. Сейчас главная задача — обойти город с запада. В полном окружении у них будет только два военных решения — прорыв из кольца либо деблокирование извне. Или капитуляция".

Бойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР

Источник изображения: © РИА Новости

Обвал обороны по линии Северск — Артемовск заставит ВСУ откатиться на запад. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на южном фланге рубежа Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск киевский режим срочно возводит укрепления.

Господствующая высота

На донецком участке фронта продолжаются локальные бои и взаимные артиллерийские обстрелы. У Новомихайловки российские войска вышли на новые позиции. Намечается продвижение в сторону Первомайского. Изменилась тактика в Марьинке. Штурмовые подразделения ослабили натиск на западную часть населенного пункта и пытаются обойти его с юга.

Украинские военные под Марьинкой

Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Освобождение Марьинки сразу ослабит интенсивность артиллерийских обстрелов Донецка. Кроме того, откроется путь на Угледар с северо-востока. Российские войска (преимущественно морские пехотинцы Тихоокеанского флота) контролируют южный пригород — Павловку — и пытаются закрепились на окраинах.

Сложность в том, что Угледар находится на возвышенности. Наблюдатели ВСУ с крыш зданий видят подготовку атаки, и на угрожаемое направление тут же перебрасывают подкрепление.

Захват Угледара сдвинет линию фронта на запад от Донецка и позволит выйти на Курахово и Великую Новоселку — населенные пункты, долгие годы считавшиеся тылом осаждавшей столицу ДНР группировки.

Наступление на юге

Не утихают бои на рубеже Кременная — Сватово. Это граница ЛНР и Харьковской области. Стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Российская армия, хотя и медленно, но наступает.

Сватовский оборонительный рубеж

Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

На Купянском направлении вышли на западную и северо-западную окраины села Двуречное. Установили контроль и над опорными пунктами неподалеку от Ямполовки. Продвигаются к Белогоровке, Торскому и Невскому. ВСУ контратакуют в окрестностях балки Журавка. Но, по словам военных, раз за разом терпят неудачу.

В январе активизировалось и южное, запорожское направление. Бои — практически по всей линии соприкосновения. Основные участки — у городов Орехов и Гуляйполе. Взятие этих населенных пунктов под контроль значительно переместит линию фронта на север. Запорожская область преимущественно равнинная — освобождение даже одного города пробьет в линии обороны ВСУ большую брешь.

"Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожье, — сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. — Причин тому несколько. Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет наша армия. Сейчас украинская группировка на запорожском направлении насчитывает 25 тысяч человек. Менее чем за неделю недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч".

Рогов подчеркнул, что Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. Вероятно, первый удар примет на себя Токмак.

Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО

Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

После наступление продолжится на Мелитополь и Бердянск. Российские военные знают об этих планах — в регионе возвели несколько линий эшелонированной обороны.

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