"Алмаз-Антей": средствам разведки противника ЗРК "Тор" сложнее определить как машину ПВО

Представитель концерна назвал боевую машину комплекса "Тор" "выдающимся воплощением инженерной мысли"

БАНГАЛОР /Индия/, 17 февраля. /ТАСС/. Средствам разведки потенциального противника зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор" сложнее определить как машину противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил ТАСС представитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" на международной выставке Aero India 2023.

"Боевая машина комплекса "Тор" является выдающимся воплощением инженерной мысли. Особенности конструктивных решений позволили добиться высокой эргономики, а также разместить внутри боевой машины сами средства поражения. Тем самым средствам разведки потенциального противника "Тор" сложнее определить как машину ПВО", - сказал он.

Гусеничные машины для ЗРК "Тор-М2" выпускает Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ, входит в концерн "Калашников"). Всего предприятие производит 11 модификаций быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники.

На форуме "Армия-2022" ММЗ впервые продемонстрировал новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных ЗРК противовоздушной обороны (ПВО). В демонстрационном центре концерна "Калашников" можно было увидеть модели гусеничных машин ГМ-59955.15-01, предназначенные для транспортировки и обеспечения электропитанием аппаратуры и оборудования боевой машины ЗРК "Тор-М2", ГМ-569Б-01 для ЗРК "Бук-М", ГМ-5969-01 для ЗРК "Бук-М3", а также специальное корпусное колесное шасси для комплекса "Тор-М2К".

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.