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Военное обозрение

Лётные испытания перспективного российского транспортного беспилотника ТрАМП начнутся в апреле 2023

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Источник изображения: topwar.ru

В средствах массовой информации появились сведения о начале так называемых наземных испытаний перспективного отечественного транспортного беспилотника. Речь идёт о разработке, о которой уже сообщало «Военное обозрение» в одном из новостных сюжетов. Это беспилотник, для которого разработчики придумали название ТрАМП.

Информационная служба РИА Новости сообщает о том, что первые лётные испытания российского транспортного беспилотника ТрАМП запланированы на апрель 2023 года.

В плане его характеристики известно, что ТрАМП способен доставлять груз массой до четверти тонны на расстояние около 600 км. Беспилотник сможет, по проекту, развивать скорость до 195 км/ч.

Тем временем на фронтах специальной военной операции военнослужащие и военкоры дают понять, что сейчас им крайне необходимы БПЛА различных типов, включая разведывательно-ударные. Основная претензия состоит в том, что такого рода отечественных беспилотников на фронте крайне мало. Зачастую для ведения аэроразведки используются китайские коптеры, которые доставляются в зону СВО волонтёрами на собранные неравнодушными гражданами денежные средства. В связи с этим работа по кратному увеличению числа беспилотников в арсенале российских частей и соединений в зоне проведения спецоперации должна стать одной из приоритетных задач для профильных структур.

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Проекты
БПЛА
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