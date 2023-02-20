В Японии первый запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3 завершился неудачей

Носитель не оторвался от земли

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Первый за 29 лет запуск новой японской ракеты-носителя H3 завершился в пятницу неудачей, ракета не смогла оторваться от земли.

Как сообщили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в ходе прямой трансляции, основной двигатель ракеты благополучно завелся, однако ракетные ускорители запустить не удалось.

На пике трансляцию смотрели порядка 80 тыс. человек.

Изначально первый запуск H3 планировали провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было. Впоследствии запуск переносился из-за неподходящих погодных условий с 12 на 13 февраля, а затем с 13 февраля на 15 февраля. Ожидалось, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени может меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. H3 должна была заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.

В JAXA озвучивали прогнозы, что H3 позволит почти вдвое сократить расходы на ракетные пуски, за счет чего повысится конкурентоспособность Токио на международном рынке коммерческих спутниковых запусков. Примечательно, что для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, которые позволили снизить стоимость ее производства. Один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($74,5 млн), что значительно дороже других мировых аналогов. Кроме того, H3 в сравнении с H2A должна была на 30% увеличить вес грузов, доставляемых на орбиту, что также могло повысить ее привлекательность для потенциальных заказчиков.