В России начались испытания беспилотника ТрАМП, первый полет состоится в апреле

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям — первый полет запланирован на апрель, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как ранее стало известно агентству, новейший БПЛА способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.

"Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле Названа "наименее чокнутая" страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух", — рассказал собеседник.

Ранее источник сообщал, что особенность ТрАМПа заключается в большом грузовом отсеке объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.

В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Отсек приспособлен для оснащения радиолокационным, оптическим, картографическим и иным спецоборудованием. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.

Среди особенностей ТрАМП собеседник также назвал усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенную систему спасения груза и самого аппарата, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.