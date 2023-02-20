Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с БПЛА

Разведчики ЗВО активно используют противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 фев – РИА Новости. Разведчики российского Западного военного округа активно используют противодронные пушки в борьбе с беспилотниками украинской армии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что противодронные ружья подтвердили свою эффективность в боевых условиях в зоне специальной военной операции.

"Это антидронная пушка, можно коптер сажать противника и свой даже. Она излучает мощную электроволновую частоту, которая глушит связь между пультом и дроном, соответственно, дрон переходит под ваше управление", – рассказал РИА Новости один из разведчиков ЗВО, выполняющий ряд задач на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО продвигаются на кременском участке фронта и взяли несколько опорных пунктов противника.

Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.