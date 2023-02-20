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Вестник Мордовии

AMX-10RC будут легко поражаться снарядами 30-мм пушек БМП-2, БТР-82 и др.

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Источник изображения: Фото: GettyImages

Вооруженные формирования киевского марионеточного режима уже в конце февраля получат колесные танки французского производства AMX-10RC. Сообщается, что в первой партии будет 14 единиц боевой техники.

Экипажи общей численностью в четыре десятка человек проходили обучение в известном учебном центре, дислоцирующемся в городе Сомюр (департамент Мэн и Луара).

Как отмечает "РГ: русское оружие", AMX-10RC по замыслу разработчиков должны использоваться для огневой поддержки и ведения разведки, однако у экспертов складывается впечатление, что в ВСУ ими намерены заменить уже потерянные в боях Т-64 и Т-72.

Не исключено, что позже будут организованы новые поставки, так как французская армия эксплуатирует более двухсот таких тяжелых бронеавтомобилей. При этом в настоящее время идут активные поставки более совершенных боевых разведывательных машин EBRC Jaguar.

"Десятые" вооружены 105-мм орудиями F2, применяющими снаряды, не стандартизированные с другими натовскими орудиями аналогичного калибра. Со временем данный факт обязательно вызовет проблемы с пополнением боекомплекта.

Используются также два пулемета: спаренный 7,62-мм NF1 и зенитный M2 Browning.

Прицельные системы аналогичны тем, что применялась на снятых с вооружения основных боевых танках AMX-30B2: имеются лазерные дальномеры, баллистические вычислители и тепловизоры, но отсутствуют стабилизаторы. В результате стрельба в движении затруднена.

Бронезащита, даже в усиленном варианте, не способна противостоять 30-мм боеприпасам российских автоматических пушек.

Боевая масса - до 22000 кг. 300-сильный дизельный двигатель дает возможность передвигаться по хорошей дороге со скоростью до 85 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км. Экипаж - четыре человека.

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Продукция
AMX-10RC
БМП-2
БТР-82
Т-72
Проекты
ИТ
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