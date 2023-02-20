Эксперт заявил, что модуль ЗРК "Тор-М2КМ" можно установить практически на любую платформу

Непосредственно на поле боя комплексы линейки "Тор" могут прикрывать небольшие важные объекты, занимающие пространство в несколько десятков километров, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

БАНГАЛОР /Индия/, 17 февраля. /ТАСС/. Автономный боевой модуль зенитной ракетной системы (ЗРК) "Тор-М2КМ" возможно установить на любую соответствующую ему по весу и размерам платформу, откуда комплекс сможет автономно поражать цели противника, рассказал ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в ходе проведения в Бангалоре международной выставки Aero India 2023.

"Эти модули устанавливаются на любые платформы. "Тор-М2КМ" можно установить на крышу здания, на железнодорожную платформу, на любую другую, соответствующую по весу и по размерам. Дальше он автономно работает, его радар находит цели, расчет либо самостоятельно, либо автономно поражает эти цели", - сказал он.

Михайлов добавил, что непосредственно на поле боя комплексы линейки "Тор" могут прикрывать небольшие важные объекты, занимающие пространство в несколько десятков километров. "Так что это очень эффективный и перспективный комплекс. Разработать и создать такой комплекс с нуля и конкурировать с ним очень сложно, проще его купить у России и использовать по назначению", - заключил эксперт.

Ранее представитель делегации концерна заявил ТАСС, что "Тор-М2КМ" в модульном исполнении, а также используемые им ракеты 9М331Д вызывают большой интерес на выставке Aero India 2023.

ЗРК "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. Новейшей версией ЗРК является "Тор-М2КМ".

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.