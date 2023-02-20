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ТАСС

В ЦПК рассчитывают в будущем отборе позвать в отряд космонавтов специалистов IT

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Психолог Центра подготовки космонавтов Жанна Шевченко отметила, что также планируют приглашать инженеров, а также граждан, чья работа связана с естествознанием, медициной и биологией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина рассчитывает, что в предстоящем наборе в отряд космонавтов будут приглашать инженеров, летчиков, IT-специалистов. Об этом сообщила психолог ЦПК Жанна Шевченко.

"Входной билет в будущем отборе - это инженерные специальности, специальности, связанные с естествознанием, медико-биологические специальности, летные. <...> Сейчас еще, возможно, появится IT-специальность в пуле отбираемых людей", - рассказала Жанна Шевченко участникам программы "Пилотный отряд исследователей космоса" (ПОИСК).

Космонавт Петр Дубров, который был зачислен в отряд космонавтов после первого открытого набора, ранее был программистом.

В июле 2022 года начальник ЦПК Максим Харламов заявил в интервью ТАСС, что Центр подготовки космонавтов планирует предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов. Решение о наборе будет принимать госкорпорация. В ноябре он отметил, что предложение по набору в отряд космонавтов в следующем году подготовлено и скоро будет направлено в Роскосмос.

Полный текст репортажа о подготовке космонавтов читайте в 08:00 мск. 

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