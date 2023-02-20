Запад подтолкнул Украину к поражению

Al-Ayyam: поставки оружия ВСУ не приведут к победе над Россией, и Запад это понимает

Запад своими же руками обеспечил Украине поражение в конфронтации с Россией, пишет Al-Ayyam. Киев чересчур полагается на ВПК США и ЕС, причем "качество" их оружия, как показывает ситуация на фронте, вызывает сомнения. Так что победа Москвы — вопрос времени, считает автор статьи.

На Западе считают, что большие потери лучше, чем полное поражение. И это правильное убеждение. Однако выбрать совсем не просто, поскольку потери все равно имеют привкус проигрыша, а также требуют принятия смелых решений, чего европейские лидеры пока не могут себе позволить.

Для этого требуется мудрость, которой, как показал опыт, не хватает большинству европейских лидеров.

В наше время больше, чем когда-либо прежде, видны признаки нехватки мужества и мудрости.

Вспомним, какие заявления делает сегодня Запад.

Украинские власти называют ситуацию на поле боя тяжелой. И ни для кого не секрет, что это говорит о существовании бреши в обороноспособности страны. Что об этом думает Запад?

Некоторые аналитики предполагают, что целью предполагаемого весеннего наступления России на Украине является перекрытие путей снабжения ВСУ западным тяжелым вооружением. Оно также призвано держать линии снабжения в поле зрения сил, действующих на стороне Москвы.

Иными словами, Запад говорит следующее: Украина расходует больше техники и боеприпасов, чем военная промышленность Европы и даже всех стран НАТО способна производить!

Миссия, по мнению Запада, сейчас состоит в следующем: необходимо продолжать оказывать военную поддержку Киеву, чтобы он смог подготовиться к масштабному контрнаступлению в апреле.

Но Украине лучше самой начать производить все необходимое ей оружие, потому что зависимость от западных поставок негативно сказывается на производственных возможностях и чревато разрушением линий снабжения.

Что все это значит?

Запад ждет множество сюрпризов.

Он понимает, что несколько десятков и даже несколько сотен танков ничего в действительности не изменят. У Европы намного меньше танков, чем у России, а их качественное "превосходство" — еще большой вопрос. Вдобавок к этому Москва не афиширует, сколько современных танков она произвела за последние два года, которые вот-вот могут поступить на вооружение ее армии.

Таким образом, на Западе считают (и они тут правы), что его танки не предотвратят наступление России и не остановят продвижение ее войск на боевых направлениях.

Украинские силы должны выдержать текущие бои и продержаться столько, сколько смогут. Они должны последовательно отодвигать линию фронта, не удерживать оборонительные рубежи, а стараться строить новые, чтобы отразить российское наступление.

Запад считает, что стойкость украинских сил и отражение российских атак — единственный возможный сценарий до конца апреля. Вместо того, чтобы втягивать Запад в этот конфликт, Зеленскому бы позаботиться о том, чтобы тот не подталкивал его страну к полному краху и зависимости от западной военной промышленности. Украина должна сама определять пределы реагирования на российские удары.

США и Евросоюз, по уши погруженные в прокси-войну на Украине, не хотят давать России повод изменить статус военной спецоперации. Они боятся, что дело может дойти до применения против Европы оружия массового уничтожения. При этом Запад не собирается садиться за стол переговоров.

Он не остановит военный конфликт и не будет вести переговоры. Запад хочет, чтобы Украина продолжала военные действия, несла ответственность за свои решения, а российский ответ был ограничен ее географией.

Западу все равно, что Украина серьезно пострадала и потеряла четверть территорий, он просто не хочет, чтобы Россия победила или добилась целей военной спецоперации.

Он затягивает украинский конфликт, чтобы истощить Москву в военном, экономическом и психологическом отношении. Америка и Европа продолжают осаждать Россию жесткими санкциями, надеясь, что все это приведет в итоге к ее краху.

Но Запад упускает из виду, что стратегия "войны на истощение" провалилась, поскольку российская экономика адаптировалась ко всякого рода санкциям. Торговая война также потерпела фиаско. Россия продолжает торговать с различными крупными государствами. Некоторые из них в значительной степени компенсируют разлад в отношениях России с Западной Европой и Соединенными Штатами. Москва укрепляет стратегические отношения с Китаем, Индией и другими развивающимися странами, а также создает новые партнерские связи в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Политическая стабильность в стране находится на самом высоком уровне по сравнению с западными странами. Россия является одной из самых сильных ядерных держав в мире и противостоит всей силе военного блока НАТО.

Москва с самого начала прекрасно понимала, что спецоперация на Украине может продлиться довольно долго и была к этому готова. Западный обман ничего не изменит в уравнении "потери или поражение".

Больно видеть, как англосаксы, западноевропейские расисты и какие-то маргиналы из остальной Европы уничтожают Украину и приносят в жертву ее народ.

Украинцев можно условно разделить на три группы. Первая — это беженцы, вторая согласна жить в составе российского государства, а третья должна умереть и/или пожертвовать всем ради того, чтобы Запад сохранил господство над миром, включая саму Украину или то, что от нее в итоге останется.

Автор: Абдель Маджид Суайлем (عبد المجيد سويلم)