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В США рассказали о роли дронов-камикадзе в будущем

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Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США.
Источник изображения: invoen.ru

Соединенные Штаты рассмотрят возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер рассказал в беседе с газетой Nikkei.

Он выразил надежду на то, что дронами оснастят корабли Военно-морских сил США, дислоцированные в регионе. По его словам, в будущем барражирующие боеприпасы будут играть серьезную роль. Также Бергер предположил, что данное оружие может быть развернуто против китайских военных кораблей в случае обострения тайваньского кризиса.

Генерал отметил, что дроны-камикадзе в сочетании с противокорабельными ракетами способны помочь заблокировать потенциальному противнику доступ к стратегически важным точкам.

Ранее в феврале руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК имени Карцева Виталий Долгов сообщил, что первую партию дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции.

В том же месяце газета South China Morning Post писала, что Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты с дальностью до 1200 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
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