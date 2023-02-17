«Армата» в спецоперации не применяется, а для Индии подойдет

Москва предложила Дели технологии нового танка для дальнейшей совместной разработки

На открывшейся 13 февраля в Бангалоре авиационной выставке Aero India 2023 ее устроитель – Министерство обороны Индии получило интересное предложение. Устами заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимира Дрожжова, наша страна выразила готовность поделиться технологиями бронетехники следующего поколения семейства «Армата», с тем чтобы использовать их для совместной разработки основного боевого танка (ОБТ) для национальной армии Индии.

Заранее запланированный пресс-брифинг Дрожжова прошел 14 февраля. К таким событиям тщательно готовятся, чтобы с наибольшей «помпой» выдать их жадным до новостей журналистам, коих на Aero India сотни. «Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения», – сказал Дрожжов, отвечая на вопрос, приняла ли Индия российское предложение о совместной разработке ОБТ на базе «Арматы».

Известно, что Индия планирует провести международный конкурс по выбору иностранного партнера для последующей совместной разработки нового танка, который будет производиться на мощностях национальной промышленности. В настоящее время Министерство обороны Индии и входящее в ее структуру научно-исследовательское подразделение DRDO (Defense Research and Development Organization) занимаются подготовкой и согласованием тактико-технических характеристик к бронетехнике следующего поколения. Они будут выданы участникам конкурса в составе пакета тендерной документации.

DRDO занимается разработкой собственных танков на протяжении пары десятилетий. Пока что результаты деятельности местных конструкторов довольно скромные. Последовательно предложенные ими модели Arjun и Arjun-2, созданные основе немецких технологий (а потому внешне сильно напоминающих очертания германского Leopard 2), прошли испытания и даже строились малыми сериями. Однако многочисленные технические проблемы насторожили военных и вместо собственных разработок в массовое производство пошли российские – сначала Т-72, за ним Т-90С, потом – Т-90МС. Они выпускаются на казенном предприятии HVF (Heavy Vehicles Factory) в городе Авади – единственном крупном бронетанковом заводе на территории страны.

Параллельно с выполнением лицензионной программы индийские специалисты пытаются выжать максимум возможного из полученных российских технологий с целью развития собственных компетенций. Например, местными фирмами давно ведутся работы по модернизации строевой бронетехники. Для танка Т-72 на основе его оригинального двигателя создан новый отличающийся главным образом установкой двух турбонагнетателей. Последние выпускаются местной промышленностью по американской лицензии, а ставят их парой, поскольку мощность одного недостаточна.

Доработанный таким образом В-84 (развивает 840 лошадиных сил) по мощности приближается к более новому российскому В-92С2Ф (мощность – 1130 л.с.), который ставится на новые Т-90М/МС и Т-72Б, модернизированные по типу Т-72Б3М. Несколько лет назад индийские специалисты демонстрировали мотор повышенной мощности (около 1200 л.с.) на выставке DefExpo, отмечая тот факт, что он успешно прошел испытания по требованиям, предъявляемым западными производителями к технике для стран НАТО. В частности, опытные образцы выдержали тесты на непрерывную работу в составе силовой установки танка в течение установленного времени, а также на ресурс до отправки в капремонт.

Параллельно с доработкой российских моторов местные специалисты сотрудничают с немецкими фирмами по теме силовых агрегатов, разработанных для Leopard 2. Доработанные под местные требования образцы двигателей фирмы MTU ставились на Arjun и Arjun-2. Помимо того, эти танки комплектовались 120-мм пушками германского образца, принятыми блоком НАТО в качестве стандарта.

Государственные структуры, подчиняющиеся DRDO, и предприятия частного сектора, которые активно втягивают в национальные оборонные программы, также сотрудничают с фирмами Франции по линии прицельной аппаратуры, включая тепловизоры (типа Catherine и другие), что ставятся на индийские варианты Т-90. Кроме того, развивается сотрудничество с Израилем. Эти две страны сами выпускают ОБТ (семейства AMX-56 Leclerk и Merkava соответственно), однако индийским военным они не приглянулись. Их больше интересует корпусное насыщение этих машин, с тем чтобы добиться повышения характеристик строевых Т-72/Т90С и вновь собранных Т-90МС.

Одно время индийские специалисты активно сотрудничали с израильскими по теме выстрелов к 125-мм танковым орудиям российского образца. Однако созданные на основе технологий 120-мм выстрелов, первоначально разработанных для немецких пушек, без тщательного учета особенностей ствола, новые боеприпасы потерпели фиаско на этапе огневых испытаний.

Аналогичные случаи отмечались и применительно к 155-мм гаубицам повышенной дальности стрельбы, что индийские фирмы самостоятельно разработали на основе шведских FH-77, которые выпускались по лицензии. Интенсивная стрельба порой приводила к разрыву стволов. Это затянуло сроки выполнения национальных проектов, и вместо отечественной техники индийские военные покупали зарубежную – в том числе британо-американские гаубицы М-777.

Несмотря на увеличение доли западной техники в индийских закупках (в частности, полевая артиллерия переходит на «натовский» калибр 155 мм, постепенно отказываясь от «советских» 122, 130 и 152 мм), местный рынок остается важным для наших производителей. Поэтому Москва вынуждена делать Дели одно предложение лучше другого.

Например, с прицелом на Индию и других крупных иностранных покупателей, на базе серийных Т-90 были последовательно созданы варианты Т-90С (более мощный мотор в 1130 л.с., французские инфракрасные приборы в прицельной системе) и затем глубоко модернизированный Т-90МС.

Потом на основе последнего для российских танкистов был создан Т-90М «Прорыв». Сегодня он все активнее и в растущем числе применяется в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Для Москвы предлагать DRDO модель Т-90МС в качестве основы для разработки некого танка следующего поколения бесполезно. К настоящему времени HVF поставило выпуск данной модели на поток. Для индийских военных Т-90МС представляет пройденный этап, им хочется чего-то более совершенного.

Единственное из того, что мы можем предложить, – семейство бронетехники следующего поколения «Армата». Входящий в семейство ОБТ Т-14 является самой новой отечественной разработкой в области тяжелой бронетехники. Он отличается необитаемой башней, перспективной системой радиолокационного и инфракрасного обзора, комплексом активной и пассивной защиты от снарядов противника. В процессе разработки и доведения масса танка выросла до 55 т. Поэтому для сохранения уровня подвижности на уровне Т-90С пришлось внедрять новый двигатель мощностью 1500 л.с.

Опытные образцы Т-14 прошли испытания как на полигонах, так и в условиях противоборства противника на территории Сирии. Информация об этом передавалась российским новостным агентствам различными источниками в российской оборонке. Об использовании «Арматы» на Украине тоже сообщалось, но без ссылок на официальные источники. Недавно в интернете даже появился видеоролик, где подобный танк ведет огонь из пушки якобы в направлении позиций, удерживаемых украинскими военнослужащими (коих камера не засняла). Скорее всего эти кадры постановочные либо снятые в условиях полигона.

Ранее ведущие российские телеканалы показывали репортажи о подготовке бойцов, призванных в армию по частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года, где они учатся взаимодействовать с экипажами Т-14.

За последние пять лет промышленностью были выпущены десятки образцов ОБТ Т-14, БМП Т-15 и других машин семейства «Армата». Они демонстрировались на международном военно-техническом форуме «Армия» и принимали участие в Параде Победы на Красной площади. А вот достоверной информации об их применении в ходе спецоперации на Украине пока не поступало. Одной из причин может быть то обстоятельство, что эти машины предназначены главным образом для войсковых испытаний с целью определить реальный ресурс и выявить недостатки при эксплуатации в строевых частях. Источниками в промышленности говорилось, что Т-14 серийного облика будет вооружен перспективной пушкой калибра 152 мм, что значительно повысит его огневые возможности. Те образцы танков, что показывались публично, оснащены 125-мм орудием. Словом, по огневой мощи он не отличается от серийных Т-90М и танков более старых типов, проходящих модернизацию. Нет большого смысла посылать «Армату» в самое пекло, поскольку ее появление там общую обстановку на фронте не изменит.

Смысл появится, когда будут готовы образцы с шестидюймовой пушкой и полным комплектом полностью работоспособной системы боевого управления. В официальных источниках о ней говорится как о «единой системе управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия». В таком виде «Армата» может выступить в переосмысленной роли «командирского танка», в котором старший офицер будет руководить действиями подчиненных на Т-72, Т-80 или Т-90. А для этого последние должны быть доработаны путем установки соответствующей аппаратуры пресловутой «единой системы управления».

Потребность в «Армате» также может возникнуть, если ВСУ получат и бросят в бой на важнейшем участке фронта американские танки M-1 Abrams и/или германские Leopard 2 самых последних модификаций. Да и то в случае, когда с ними не будут справляться широко применяемые российскими войсками Т-72Б3/М, Т-80БВМ и Т-90А/М.

Между тем приходит информация о доработках ряда строевых и серийных танков с учетом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции. Ближе к концу прошлого года «НВО» отмечало улучшения, принятые на Т-72Б3, проходящих заводской ремонт с модернизацией.

И вот 9 февраля появилась новая информация, открывшаяся в ходе освещения мероприятий в АО «Омский завод транспортного машиностроения». На предприятии побывали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Омской области Александр Бурков.

Беседуя с сотрудниками завода, Медведев сказал: «Вчера, как известно, наш противник «клянчил» самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве и модернизации тысяч танков. Эта задача стоит. Она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны. Давайте этим вопросом сегодня займемся».

Медведев и Бурков осмотрели цех, где ведется модернизация танков семейства Т-80 в современный вариант с индексом «БВМ». Анализ показанного центральным телевидением видеоряда указывает на ряд изменений, принятый на ОБТ образца 2022 года. Прицел наводчика типа «Сосны-У» укомплектован механизмом открытия бронированных шторок тепловизионной камеры. Блоки динамической защиты добавлены в надгусеничные полки возле ленивцев, а также вдоль борта щита в металлическом корпусе. Погон башни теперь защищен противокумулятивной сеткой. Словом, уровень защиты Т-80БВМ повышается. Наверное, аналогичное происходит и применительно к прицельным системам и боеприпасам для танковых пушек.

Владимир Карнозов