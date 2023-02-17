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ТАСС

Группа сенаторов США призвала Байдена начать обучение украинских пилотов

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Сенаторы также выразили надежду, что Украина в скором времени получит ракеты большой дальности ATACMS

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Группа американских сенаторов в четверг призвала президента страны Джо Байдена и союзников США начать обучение украинских пилотов по управлению современными истребителями, а также выразила надежду, что Украина в скором времени получит ракеты большой дальности ATACMS.

"Следующее, что им (украинцам - прим. ТАСС) нужно, - это истребители. Вы не можете проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолеты МиГ-29 устарели, - заявил сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) во время пресс-конференции в Сенате США. - Поэтому мы призываем администрацию [Байдена] и всех наших союзников уже сейчас начать процесс подготовки [украинских пилотов по управлению] современными истребителями для Украины".

"Самолеты необходимы <...>, вы не можете вести бой без прикрытия с воздуха и поддержки с воздуха. Так что я думаю, что это [время поставок самолетов Украине] придет так же, как пришли [противотанковые ракетные комплексы] "Джавелин", <...> [РСЗО] HIMARS, надеюсь, что придут и ATACMS (ракеты с дальностью полета до 300 км - прим. ТАСС)", - добавил сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).

В среду эта же группа сенаторов, в которую входят четыре демократа и четыре республиканца, в том числе Роджер Уикер (республиканец, штат Миссисипи), Бен Кардин (демократ, штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец, штат Флорида), выступила с инициативой, которая потребует от госсекретаря США Энтони Блинкена признать частную военную компанию "Вагнер" иностранной террористической организацией. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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