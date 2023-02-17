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ТАСС

Антироссийскую резолюцию по Украине представили в секретариат Генассамблеи ООН

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Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубияк
Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубияк.
Источник изображения: John Lamparski/ Sipa USA via Reuters Connect

В частности, резолюция содержит призыв к России вывести свои силы с Украины

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Направленная против России резолюция о достижении мира на Украине на основе плана украинского лидера Владимира Зеленского была направлена в секретариат Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубияк.

"Проект резолюции был представлен в секретариат. Она озаглавлена как "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине", - сказала Кубияк.

Резолюция в числе прочего содержит призыв к России вывести свои силы с Украины. Обсуждение и голосование по документу планируется провести 22-23 февраля.

В ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремлю неизвестно о якобы подготовке Украиной мирного плана, заявления же Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что мирные инициативы Зеленского являются насмешкой над понятием "мирного плана". 

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