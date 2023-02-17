Украинская оборонная промышленность разрушена

Аэродром Гостомель под Киевом, где испытывались самолеты марки «Ан», сильно пострадал в ходе боев весной прошлого года. Фото Владимира Карнозова.

Огневое поражение нанесено всем крупным предприятиям

В ходе специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ на территории Украины одной из важных задач стало снижение боевого потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет уничтожения материально-технической и производственной базы украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

УНИЧТОЖЕННЫЕ ЗАВОДЫ

С конца февраля 2022 года ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по Харьковскому приборостроительному заводу имени Шевченко, который производит военную электронику. Удару с воздуха подвергся и Харьковский бронетанковый завод, на котором производились и ремонтировались танки. В настоящее время часть его цехов повреждена и не способна функционировать в прежнем ритме.

Удар российскими ракетами был нанесен и по Харьковскому авиационному заводу, который специализировался на производстве ракетного вооружения. Также ракетному обстрелу подвергся Харьковский турбогенераторный завод, где выпускали бронетранспортеры в интересах ВСУ и Национальной гвардии Украины.

Житомирский бронетанковый завод также подвергся ракетным обстрелам, в результате чего его цеха не могут работать без проведения ремонтных работ. Удар ракетами «Калибр» был нанесен по цеху Нежинского ремонтного завода, на котором ремонтируется украинская военная техника.

В Мариуполе еще до взятия города российскими войсками и их союзниками фактически была уничтожена местная сталелитейная промышленность. Предприятия города давали от 30 до 40% украинского металлургического экспорта и производили сталь для создания военной техники, предназначенной для украинских вооруженных формирований.

В Киеве серьезнейшие повреждения получил завод «Антонов», долгое время бывший одним из ключевых предприятий украинской авиационной промышленности. Львовский государственный авиационно-ремонтный завод был уничтожен в результате пусков российских ракет из акватории Черного моря. В ближайшей перспективе он не сможет выполнять задачи по ремонту авиационной техники.

УДАРЫ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ

Удары по аэродромам в Полтаве и Днепропетровске, судя по доступным фото- и видеоматериалам, могли уничтожить инфраструктуру для обслуживания и оперативного ремонта украинской вертолетной техники.

Известно, что в условиях боевых действий значение нефтеперерабатывающей промышленности сложно переоценить, поскольку от ее исправного функционирования прямо зависит снабжение войск топливом и горюче-смазочными материалами. В результате ракетного удара Российской армии были уничтожены топливные хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Полтавской области. Это крупнейшее предприятие нефтепереработки на Украине. При этом непосредственно перед ударом завод перерабатывал не более 8 тыс. т нефти в сутки. Тем не менее завод был последним полноценно работающим нефтеперерабатывающим предприятием Украины.

Расположенные на территории страны Лисичанский, Херсонский, Дрогобычский, Одесский и Надворнянский НПЗ, по информации из открытых источников, ныне являются либо недействующими или ограниченно действующими. По Одесскому НПЗ также был нанесен ракетный удар, поскольку инфраструктура данного предприятия также может быть задействована в снабжении топливом украинских Вооруженных сил. Известно, что из топливных хранилищ Одесского НПЗ осуществлялся трафик топлива для нужд ВСУ и национальных батальонов на юге Украины.

ПЕРВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОРАЖЕНИЯ

На основании официальных данных Министерства обороны РФ 2022–2023 годов представляется возможным выявить наиболее существенные результаты поражения объектов украинского ВПК в самом начале специальной военной операции:

27 февраля транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в Гостомеле, где проводился ремонт авиатехники. Эту информацию подтвердил «Укроборонпром». А позднее и высшее руководство Украины, которое обещало когда-нибудь восстановить «Мрию».

11 марта в Луцке был нанесен удар по ремонтному заводу авиационных двигателей «Мотор». Предприятие входит в состав ВПК Украины.

14 марта были нанесены ракетные удары по территории завода «Антонов» в Киеве. Госпредприятие «Антонов» подтвердило уничтожение либо повреждение самолетов в Гостомеле. Ан-225 «Мрия», турбовинтовые Ан-26 и Ан-74 уничтожены. Повреждены Ан-132, разработанный для Саудовской Аравии в 2016–2017 годах, один из транспортных самолетов «Руслан» – Ан-124–100–150; Ан-12, а также недавно восстановленный транспортный самолет Ан-22 «Антей» и легкий двухмоторный Ан-28.

15 марта в Киеве был нанесен ракетный удар по заводу «Артем». Предприятие выпускало авиационные и противотанковые ракеты, в том числе комплексы «Стугна».

18 марта была полностью остановлена работа Львовского государственного авиационно-ремонтного завода с полной эвакуацией находящейся там авиационной техники. В том числе – трех МиГ-29 ВВС Азербайджана, проходящих ремонт на заводе.

Во время совещания глав предприятий украинского госконцерна «Укроборонпром» на Львовском заводе 21 января 2022 года в цеху его засветились три проходящих там ремонт истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана в характерном камуфляже. Была ли эта техника эвакуирована, на данный момент не представляется возможным определить.

20 марта 2021 года из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе в Черниговской области были уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники.

21 марта были нанесены удары по 61-му Николаевскому судостроительному заводу.

Тогда же стало известно: на Николаевском бронетанковом заводе появилось сообщение, что заводу требуются ремонтные бригады. На заводе занимаются ремонтом, модернизацией боевых бронированных машин (БТР, БРДМ, БМП, МТЛБ и др.). Сложность поражения этого объекта заключается в том, что завод расположен в жилой застройке, а вокруг частный сектор, в основном одноэтажные глинобитные дома очень старой постройки, конца XIX и начала XX века. По данным из открытых источников, в Николаеве по-прежнему продолжает работать бронетанковый завод на 1-й Слободской улице. Туда прибывает техника ВСУ для ремонта и дооснащения.

27 марта высокоточными крылатыми ракетами во Львове уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для ВВС Украины, средств радиоэлектронной борьбы и прицелов для основных боевых танков.

5 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев (Львовская область) и Чугуев (Харьковская область) уничтожены предприятия по ремонту бронетанковой техники.

Как сообщил украинский государственный концерн «Укроборонпром», входящее в его состав государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод» испытывало образец модернизации танка Т-64БВ. Добавим, что на территории Харьковского бронетанкового завода недавно были замечены около 10 танков, предназначенных для ВСУ. На доступных фотоматериалах видны разрушения инфраструктуры предприятия от предыдущих ударов.

10 апреля Министерство обороны России опубликовало видео применения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» в ходе специальной военной операции на Украине. Беспилотником были поражены цели на северо-западной и восточной окраинах завода «Азовсталь» в Мариуполе.

11 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка (Донецкая область) была уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

ОБЪЕКТЫ СУДОСТРОЕНИЯ

Тем временем украинское командование пытается восстановить боеспособность своих ВМС, ремонтируя поврежденные корабли и катера на доступных объектах. Ремонт осуществляется на Килийском судостроительном заводе. Однако расположение завода на реке Дунае, вдали от пунктов базирования, не позволяет направлять сюда оставшиеся корабли и катера на долгий срок. Сказывается и недостаточная мощность Килийского завода для выполнения поставленных задач.

Для решения этой проблемы начал функционировать судоремонтный завод в Одессе. В доках объекта ведется техническое обслуживание и ремонт поврежденных кораблей и катеров. Для охраны и контроля периметра завода установлено круглосуточное дежурство.

В случае нападения на Одессу в качестве запасной верфи для нужд военных может быть использован Ильичевский судоремонтный завод в Черноморске.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

В отношении поражения объектов украинского ВПК можно предварительно констатировать, что представленные Министерством обороны РФ видеоматериалы доказывают эффективность боевого применения российских БПЛА против бронированной техники противника. С другой стороны, в условиях «тумана войны» оперативно проверить данную информацию из других источников не представляется возможным.

Масштабные удары по военной и нефтеперерабатывающей промышленности Украины значительно ухудшают положение украинской армии. У западных государств, даже учитывая текущие активные поставки вооружений и боеприпасов, нет возможности снабжать топливом Украину бесконечно.

Это касается и оперативной организации ремонта пострадавшей в боях военной техники, не говоря уж о производстве новой. Даже если Украина в тех или иных границах останется независимым государством, ей придется потратить долгие годы и огромные финансовые средства на восстановление своей индустриальной и оборонной мощи.

Судя по публикациям в отношении бронетанковой отрасли украинского ВПК, представляется возможным сделать следующие выводы:

1. До 80% крупных предприятий бронетанковой отрасли Украины блокированы или находятся под контролем РФ.

2. Разрушена единая система производства и ремонта бронетанковой техники, а также логистики и поставок ее в зону боевых действий.

3. Крупнейшие промышленные кластеры, созданные в советский период в Киеве и Харькове, блокированы и частично разрушены, осуществление логистики практически невозможно.

4. Из двух десятков крупных оборонных предприятий могут в плановом порядке работать и отправлять свою продукцию на фронт четыре-шесть заводов.

Судя по публикациям о поражении объектов украинской нефтепереработки, представляется возможным сделать вывод, что в особенности удары по Кременчугскому НПЗ приближают «топливный голод», с которым, очевидно, столкнется украинская армия, не имея возможности заправлять свою военную технику.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.