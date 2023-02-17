Марокко и Алжир: ни мира, ни войны

В случае начала боевых действий положение Рабата будет незавидным

Марокко вела долгую и упорную антиколониальную войну против Франции. Тем не менее после получения независимости страна ориентировалась в первую очередь на бывшую метрополию. В частности, ВС Марокко в 1950–1960-е годы получили стандартный «постколониальный» набор французской боевой техники: легкие танки АМХ-13, бронеавтомобили АМL-60/90, различные легкие и учебные самолеты и вертолеты, сторожевые катера.

АРМИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

При этом гораздо более серьезную технику в Марокко поставляли главные геополитические антагонисты той эпохи – США и СССР. Из Соединенных Штатов уже в середине 1960-х страна получила около 90 «настоящих» БТР М113 и 24 столь же «настоящих» истребителей F-5А/В.

Еще солиднее была помощь Москвы (причем этой помощи не мешало ни то, что Марокко – монархия, ни то, что она разместила на своей территории американские военные базы и даже ядерное оружие). Из СССР пришли 120 танков Т-54, 30 152-мм гаубиц МЛ-20 и 36 новейших на тот момент реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21, два бомбардировщика Ил-28 и 12 истребителей МиГ-17 (с добавлением двух учебно-боевых МиГ-15УТИ), 12 зенитных орудий КС-19. Эти поставки были дополнены получением 95 БТР ОТ-64 из ЧССР.

Впрочем, уже к началу 1970-х поставки оружия в Марокко из социалистических стран прекратились и больше не возобновлялись. А с середины 1970-х Марокко втянулась в тяжелейшую войну в Западной Сахаре («В ожидании новой войны», «НВО», 25.05.18), где прямым ее противником стал Фронт ПОЛИСАРИО, а косвенным – Алжир, за которым стояли те самые социалистические страны. Соответственно Рабат теперь ориентировался только на Запад.

В 1970-е и 1980-е годы из бывшей митрополии Марокко получила 108 боевых машин с тяжелым вооружением АМХ-10RC, свыше 600 различных БТР и бронеавтомобилей, 64 самоходные артиллерийские установки (САУ) Мк F3, 50 истребителей-бомбардировщиков «Мираж-F1», 24 учебно-боевых самолета «Альфа Джет», 30 ударных вертолетов SA342 «Газель» и 34 многоцелевых SA330 «Пума», по три сторожевых и десантных корабля.

Из США за тот же период пришли 225 танков М48, более 300 БТР М113, более 80 САУ и буксируемых орудий, 37 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Чапарэл», 100 зенитных самоходных установок (ЗСУ) и зенитных орудий, свыше 30 истребителей F-5 (более совершенных модификаций Е/F), до 20 транспортных самолетов С-130Н, в том числе два в варианте заправщика.

Из Австрии было получено 109 легких танков SK-105 «Кирасир», из ФРГ – 55 БТР UR-416, из Израиля – 240 боевых разведывательных машин RAM, из ЮАР – 60 бронеавтомобилей «Иланд» и 85 БТР «Ратель», из Великобритании – 30 орудий L-118, из Италии – более 60 многоцелевых и транспортных вертолетов, из Испании – фрегат, четыре ракетных и шесть сторожевых катеров, из Дании – четыре сторожевых катера. Поссорившийся с СССР Египет передал Марокко 25 чехословацких БТР ОТ-62, 18 советских 130-мм орудий М-46 и до 200 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2». Из Ливии Марокко получила 60 бразильских бронеавтомобилей ЕЕ-11 (при этом практически одновременно Триполи активно вооружал и ПОЛИСАРИО – для ливийского лидера Муамара Каддафи такое поведение было вполне нормальным).

ПОСЛЕ ПЕРЕМИРИЯ

Перемирие Марокко с ПОЛИСАРИО было подписано в 1991 году. Потери марокканской армии в наземной технике точно не известны – но, видимо, весьма велики. Уничтожено в бою или захвачено ПОЛИСАРИО не менее 37 Т-54, четыре АМХ-13, 30 «Иландов». Были потери AML-90, VAB, «Рателей», орудий М101 и L-118, минометов. С другой стороны, не менее 10 гаубиц Д-30 (видимо, поставленных Алжиром) захватили и приняли на вооружение марокканцы.

Потери ВВС Марокко составили как минимум по восемь «Миражей» и F-5, два учебно-боевых самолета СМ-170 «Мажистер» и один Т-6G, один транспортный С-130, один вертолет SA330 «Пума».

Армия требовала восстановления, хотя война поглотила огромное количество денег. Поставки из США в 1990-е составили 427 танков М60, 60 203-мм САУ М110, 23 самоходных противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) М-901 («Тоу» на М113), 50 ЗСУ М163, один танкодесантный корабль типа «Ньюпорт». Саудовская Аравия подарила Рабату 35 английских гаубиц FH-70. Из Франции поступило 10 дополнительных САУ Мк F3 и пять патрульных кораблей.

В ХХI веке экономическое положение Марокко улучшилось, при этом возникла необходимость как-то компенсировать значительный рост потенциала ВС Алжира («Алжир стремительно вооружается», «НВО», 27.01.23).

Основным поставщиком вооружения в Марокко остаются США. Они продали Рабату 24 истребителя-бомбардировщика F-16C/D и значительное количество авиационных высокоточных боеприпасов, несколько сотен БТР М113 в различных модификациях, 130 САУ М109А5 (еще 40 М109 было куплено в Швейцарии и 43 – в Бельгии), а также 272 танка М1А1 «Абрамс» (ожидается поставка еще 112 таких машин).

Вновь активизировались отношения с Францией, которая модернизировала 27 оставшихся у Марокко самолетов «Мираж-F1» и продала ей три новейших фрегата – два типа «Флореаль» и один типа FREMM. Еще три современных фрегата типа «Сигма» куплены в Голландии. Из Италии получены четыре транспортных самолета С-27J. Бельгия кроме САУ поставила Марокко более 120 БМП и БТР. В Турции закупаются БТР «Эдждер» и боевые БПЛА «Байрактар».

Как и практически во всех африканских странах, появилась в Марокко китайская техника – 54 танка VT-4, 12 300-мм РСЗО AR-2 (PHL-03), до 50 ПТРК HJ-8, три батареи ЗРК ПВО «Небесный дракон-50». Вернулась страна к закупкам советского и российского вооружения: в Белоруссии приобретены 100 танков Т-72, в России – 12 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Тунгуска», несколько сотен ПТРК «Корнет» и «Конкурс».

Марокко приняла ограниченное участие в интервенции аравийских монархий в Йемен, потеряв там по неясной причине один F-16С.

В ОЖИДАНИИ ВОЙНЫ

Противостояние Алжира и Марокко, ранее входивших во французскую колониальную империю, затянулось уже более чем на полвека. Оно так и не вылилось в прямую войну, но и конца противостоянию не видно. Соседи по западу Магриба продолжают обмениваться предельно жесткими заявлениями, продолжая наращивать военную мощь.

Алжир получил независимость через тяжелейшую антиколониальную войну («Боевые операции Франции после Второй мировой», «НВО», 15.11.19) против миллионного французского контингента. Именно благодаря этой войне Марокко обрела независимость мирным путем. «В благодарность» Марокко предъявила соседу территориальные претензии и в октябре 1963 года осуществила прямое военное вторжение в Алжир.

На помощь Алжиру пришла Куба. Вторжение на этом прекратилось, а «осадок» остался, причем очень сильный. Поэтому когда Марокко начала войну за Западную Сахару, Алжир оказал всестороннюю помощь Фронту ПОЛИСАРИО. Он поставлял сахарцам самое современное советское оружие, а эпизодически воевал против Марокко напрямую (например, алжирские ЗРК со своей территории сбивали марокканские самолеты над Западной Сахарой). В 1987 году стороны даже провели обмен пленными.

Несколько раз страны вроде бы примирялись, подписывая политические и экономические соглашения, но мира не получилось. С 1994 года граница между двумя странами официально закрыта, хотя в обе стороны через нее идут потоки контрабанды (в том числе наркотиков) и нелегальных мигрантов.

Рабат в последнее время несколько испортил отношения с Парижем, но сохраняет тесные связи с США и с аравийскими монархиями. Алжир продолжает дружить с Россией (особенно на почве военно-технического сотрудничества) и находится в благоприятных отношениях с большинством европейских стран. Китай прагматично дружит с обеими сторонами, при этом полностью признавая право Марокко на Западную Сахару.

Две страны постоянно ходят по грани войны, никогда, однако, через нее не переступая. Может ли такое хождение быть бесконечным или однажды страны все-таки сорвутся (скорее всего из-за той же Западной Сахары)?

Если срыв произойдет, то без внешней помощи судьба Марокко радужной не кажется. Алжир, во-первых, гораздо больше по размерам, его территория имеет значительную оперативную глубину. Марокко же невелика по площади и вытянута вдоль моря, ширина его незначительна, особенно в южной части.

Но главное, конечно, не в этом, а в очень значительном превосходстве Алжира над Марокко по всем классам боевой техники.

ОЧЕВИДНЫЙ ПЕРЕВЕС

Танковый парк Марокко представляет собой уникальное сочетание американских «Абрамсов», советских Т-72 и китайских Туре 96 (в экспортном варианте VT-4). Их общее количество ненамного больше, чем у Алжира – одних только Т-72. Примерно поровну у сторон более старых танков (М60 у Марокко, Т-54/55/62 у Алжира). Но при этом у Алжира еще имеется 508 новейших Т-90, которые Марокко не способна компенсировать ничем. Тем более что и по ПТРК Алжир тоже впереди, как количественно, так и качественно.

Количество ударных вертолетов SA342 у Марокко и Ми-24 у Алжира примерно одинаково, но советские машины гораздо мощнее. Они дополняются тремя десятками новейших российских Ми-28Н, против которых у Марокко уже нет ничего. «Заодно» алжирская армия располагает российскими РСЗО «Смерч» и ТОС-1А, а также китайскими SR-5, которые очень хорошо подойдут для прорыва любой обороны.

Марокканцы не имеют никаких аналогов фронтовым бомбардировщикам Су-24 и тем более истребителям-бомбардировщикам Су-30МКА, общее количество которых в ВВС Алжира близко к сотне. 23 новых марокканских F-16 вполне компенсируются тремя десятками алжирских МиГ-29. Устаревшие марокканские F-5 и «Мираж-F1» против современных алжирских машин вряд ли помогут.

Тем более что у Марокко совсем плохо с наземной ПВО. Она располагает лишь ограниченным количеством маловысотных средств, лучшие из которых – 12 ЗРПК «Тунгуска». У Алжира аналогичных средств значительно больше и они в целом лучше по качеству (особенно 38 ЗРПК «Панцирь-С1»). Но в дополнение к этому имеется еще восемь дивизионов ЗРС С-300П, не менее одного дивизиона ЗРК «Бук-М2» и свыше 20 дивизионов более старых ЗРК (С-75, С-125, «Квадрат»). При этом возможности алжирской авиации дополняет еще и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», которому Марокко не может противопоставить уж совсем ничего.

Превосходство Алжира в воздухе еще более усугубляет для Марокко ситуацию на суше. По сути, в зоне досягаемости алжирских самолетов и ракет находится вся территория Марокко. В то время как марокканская авиация вряд ли сможет воздействовать хотя бы на самые западные районы Алжира, не говоря уж об остальной его огромной территории. То есть у Алжира тыл сможет работать практически беспрепятственно, у Марокко же тыла не будет вообще – противник достанет везде.

Сходная ситуация и на море. ВМС Марокко имеют в своем составе три современных фрегата французской постройки, но у них нет подводных лодок, ракетных корветов и катеров, крупных десантных кораблей. У Алжира все это есть, причем весьма современное. Конечно, при наличии длинной сухопутной границы война на море главной не станет, но Алжир вполне может организовать десант на средиземноморском побережье Марокко, на правом фланге своей группировки, наступающей на Рабат.

Ждать помощи от аравийских монархий Марокко бессмысленно по причинам хотя бы географического характера. Мадрид и Париж имеют неоднозначные отношения с Рабатом, кроме того, Испания и Франция сейчас просто не готовы к войне против такого противника, как Алжир. Единственная надежда Марокко – на США, но совершенно неочевидно, что Вашингтону нужно участие в такой войне.

Другое дело, что и Алжиру сейчас это тоже не нужно. В практическом плане победа над Марокко ничего ему не даст, к тому же никакого прямого повода для войны нет. А Марокко постарается такого повода все-таки не давать, хотя категорически не готова отказываться от Западной Сахары.

Вероятнее всего, алжирско-марокканская война так и останется латентной возможностью: она может начаться в любой момент, но этот момент так и не наступает.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.