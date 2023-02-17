Беспилотник-камикадзе наделал шуму в Затоке

Главком ВСУ пожаловался американскому куратору на российского противника

На брифинге МО РФ 11 февраля официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подтвердил факт очередного авианалета на объекты критической инфраструктуры Украины днем ранее. Он стал 11-м по счету с 10 октября 2022 года, когда Россия ответила ракетным ударом на диверсию украинских спецслужб на Керченском мосту. Сообщив, что все намеченные цели уничтожены, Игорь Евгеньевич умолчал, однако, какие средства поражения при этом использовались.

Здесь ему помог главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. На следующий после авиаудара день тот позвонил своему куратору – председателю Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марку Милли. Генералы обсудили сложившуюся обстановку с учетом факта, что противник (Россия) «начал использовать надводные беспилотники». По итогам телефонного разговора Залужный сообщил своим подписчикам в социальных сетях, что новое российское оружие «представляет угрозу» и что свою озабоченность он довел до своего американского собеседника.

В данном деле есть один пикантный момент. Вскоре после удара по мосту в Затоке в сети Интернет появился видеоролик, снятый камерой наружного наблюдения, где запечатлен момент подхода к охраняемому объекту неопознанного полупогружного аппарата и сильный взрыв у мостовой опоры. День спустя власти Одессы поспешили объявить эти кадры «фейковыми», не приведя, однако, иного объяснения факту огневого поражения важного элемента транспортной сети юго-запада Украины. Возможно, опубликованное ими сообщение потребовалось для отведения от себя гнева Службы безопасности Украины за раскрытие чувствительной информации, к коей отнесена видеосъемка огневого поражения крупных инфраструктурных объектов с привязкой к местности.

Если мост в Затоке был действительно поражен морским «дроном», это указывает на очередной виток эскалации конфликта и расширение спектра применяемых средств поражения повышенного могущества. Мосты считаются очень сложными целями, поскольку для вывода их из строя надолго требуется точное попадание в критический элемент силовой конструкции. Даже современные алгоритмы наведения ракеты или авиабомбы не всегда приводят к прямому попаданию в нужную точку, да и боевая часть «калибра» маловата для разрушения массивных конструкций типа мостовой опоры.

Москва пока никак не прокомментировала удар по мосту в Затоке. Но примечательна выдержка из выступления министра обороны РФ Сергея Шойгу накануне (7 февраля): «Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику – как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях». Вывод из строя одесских мостов, используемых при транспортировке «беспрецедентной военной помощи» стран НАТО к линии фронта в Донбассе, представляется желаемым для Москвы сейчас, когда Российская армия взломала оборонительные линии противника на донецком направлении.

В контексте свежего видеоролика из Одессы вспоминается другой, ранее демонстрировавшийся иранским государственным телевидением. Он посвящен испытаниям беспилотного катера-камикадзе типа Bavar, при помощи которого бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на учениях уничтожили крупную морскую цель. А еще ранее зарубежные СМИ писали о работе над ударными полупогружными катерами, проводимыми в Северной Корее.

Украина также не осталась в стороне от подобной тематики. Осенью прошлого года спецподразделения ВСУ использовали малоразмерные дистанционно-управляемые катера для нанесения удара по кораблям базирующимся в Севастополе. Тогда получил повреждения тральщик «Иван Голубец». Защитникам главной военно-морской базы Черноморского флота достался ценный трофей – выброшенный на берег волной безэкипажный катер. Он был показан по российскому телевидению и затем поступил на изучение местным специалистам. H