Как воздушный шар американцев напугал

В свое время ЦРУ запускало шпионские аэростаты сотнями

Начало февраля в Соединенных Штатах Америки было ознаменовано большой тревогой, если не сказать паникой. В небе над штатом Монтана, где расположены база ВВС Мальмстрем и шахты ядерных ракет, нежданно-негаданно появился огромный шар (по данным некоторых американских СМИ, размером «в три автобуса»). Прилетел он со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Позже летательный аппарат оказался над территорией Северной Каролины и Южной Каролины.

Американские военные заявили, что воздушный гость принадлежит Китаю. Китайцы подтвердили, что это их метеорологический зонд, запуск его преследовал сугубо мирные цели. А над территорией США он оказался по ошибке, потеряв управляемость. И удивились «чрезмерной реакции» американцев.

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ

Этот шар стал хедлайнером американской новостной повестки. За ним следили не только Белый дом и Пентагон, но буквально вся страна. И судя по всему, страну он необычайно нервировал. Как сказал один из американских комментаторов, неужели «самая великая армия в мире» не могла справиться с шаром.

Оказывается, действительно не могла. Судите сами. Президент США Джозеф Байден отдал приказ сбить китайский аэростат 1 февраля. Что должны делать военные по приказу Верховного главнокомандующего? Немедля выполнять приказ. Но как-то так неловко вышло, что воздушного разведчика немедля уничтожить не удалось.

Оказалось, дело это совсем не простое. Система противоракетной обороны США, а также современная американская авиация имеют низкую эффективность при борьбе с высотными зондами. Как бы странно это ни звучало. Кроме того, американские специалисты высказывали опасения, что обломки китайского аппарата могут повредить что-нибудь на земле.

У подобных аэростатов потолок полета достаточно большой. Этот шар, к примеру, летел на высоте 18 км. Кроме того, у него малая отражающая поверхность, он малоподвижен. А значит, современные авиационные радары практически не обнаруживают китайский зонд и не воспринимают его как цель.

Наземные зенитные комплексы тоже вряд ли помогут. Конечно, не следует думать, что высотные шары вовсе неуязвимы. И вправду, было бы невероятно, если бы «самая великая армия» не смогла найти способ уничтожить этот злосчастный шарик.

На четвертый день после приказа американцы наконец расправились с китайским «засланцем». К этому времени он пересек весь североамериканский континент и находился близ Атлантического побережья страны. Его сбили с помощью ракеты «воздух-воздух», запущенной с истребителя F-22.

Америка с облегчением вздохнула. А Пентагон объяснил, что он вовсе и не собирался сбивать аэростат. И устами своего пресс-секретаря заверил, что пролетающий над США разведывательный шар не представляет опасности для населения.

Не представляет? Так откуда эта паника, крик и шум на весь мир и, как заявили в Китае, явно неадекватная реакция? Администрация президента Байдена заявила о «неприемлемости» нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве. Более того, Белый дом даже отменил предстоящий визит в Пекин государственного секретаря Энтони Блинкена.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме «аэростата-шпиона». Как еще раз отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от предполагаемого маршрута из-за ветра, и Пекин сожалеет, что он оказался над территорией США.

ДЕВОЧКА ПЛАЧЕТ – ШАРИК УЛЕТЕЛ

Между тем такая реакция Вашингтона вовсе не случайна. Американцы настолько привыкли чувствовать себя неуязвимыми, отделенными от потенциальных противников океанами, что любое приближение к их границам вызывает у них изумление, переходящее в панику.

К тому же в истории есть классический прецедент. Это, конечно, события разного порядка, но тем не менее. Речь идет о Карибском кризисе.

Он имеет свои истоки. Вспомним пресловутую «фултонскую речь» Уинстона Черчилля 1946 года. Что ж, речь и есть речь – устное заявление. Пусть и «неприятное», «угрожающее», «означающее поворот к холодной войне». Назовите как угодно – но это лишь словопрения... Но в том-то и весь фокус, что Черчилль совсем не шутил. У него нашлись горячие последователи за океаном.

Американцы и сегодня утверждают, что в Карибском кризисе, который поставил мир на грань ядерной катастрофы, конечно же, виноваты Советы и их руководитель Никита Хрущев. Но стараются не вспоминать о том, что в 1961 году США разместили в Турции ракеты средней дальности «Юпитер», которые в силу малого подлетного времени могли поразить города в западной части Советского Союза. Мы в ту пору были лишены возможности нанести равноценный ответный удар.

Прибавьте сюда американские подводные лодки с ракетным оружием на борту, стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, размещенные на территории США. И становится предельно ясно, как мы критически отставали от своего противника.

И тогда в качестве ответной меры СССР разместил на Кубе ракеты наземного базирования. Сколь болезненной была реакция Соединенных Штатов на наш ответ, сегодня известно всему миру. Да, мы убрали свое оружие с Кубы. Однако и американцам пришлось убраться восвояси и вывезти свои ракеты из Турции.

Впрочем, тогда на Кубе Советский Союз разместил мощное оружие – баллистические и тактические ракеты. И несмотря на многократное ядерное превосходство США, американцам было чего бояться. Но теперь-то – всего лишь шар, который случайно оказался в небе Монтаны. И такая истерика…

При этом американцы, обвиняя сегодня в агрессивности Китай (и это из-за одного аэростата), вроде бы напрочь забыли, как 60 с лишним лет назад буквально «бомбардировали» воздушными шарами-шпионами Советский Союз. И делали это в открытую, не скрывая своих намерений. Что ж, коли забыли, надо напомнить.

Зима 1955/56 года преподнесла СССР много сюрпризов. Подготовили эти сюрпризы американцы. Они организовали специальную разведывательную операцию: запуск в наше воздушное пространство сотен дрейфующих аэростатов-разведчиков.

В последующие годы янки будут действовать еще нахальнее и бесцеремоннее. Апогеем этой агрессивной политики станет вторжение самолетов-разведчиков ВВС США в наше воздушное пространство – и, в частности, шпионский полет У-2, сбитого над Свердловском 1 мая 1960 года.

Однако зимой 1955-го еще никто не мог предположить такого поворота событий. И массированный запуск американских аэростатов крайне встревожил как командование Вооруженных сил СССР, так и руководство страны.

СБИВАЛИ, ДА ЕЩЕ КАК

Шары-разведчики однозначно следовало сбивать. Однако, прежде чем это сделать, их нужно было запеленговать и передать целеуказание средствам противовоздушной обороны. Но сделать это, как уже говорилось, весьма не просто, потому что аэростат имеет очень малую радиолокационную видимость. Говорят, в этой ситуации есть единственный выход: визуальное обнаружение. Но самолету рыскать в небе в поисках аэростата – все равно что искать иголку в стоге сена.

Осталась единственная служба, которая могла справиться с задачей: радиоразведка и радиотехническая разведка ГРУ.

Военные разведчики прекрасно понимали, что главными объектами, которые интересовали американцев в нашей стране, были ракетные полигоны под Волгоградом и в Средней Азии, а также Семипалатинский исследовательский центр ядерного оружия.

Аэростаты стартовали с территории ФРГ и Великобритании. Подверженные только влияниям турбулентности, они перемещались вместе с воздушными потоками со скоростью ветра. Их несло с запада на восток, и в среднем они преодолевали расстояние 150 км в час. Высота полета составляла 8–10 тыс. м.

Сегодня можно встретить публикации, особенно в интернете, в которых упорно утверждается, что сбить американские аэростаты представлялось невозможным. Скажу сразу: это вранье. Сбивали, да еще как.

Советским войскам ПВО удалось быстро справиться со сложностями, связанными с небольшой скоростью шаров-шпионов (в сравнении со скоростями современных реактивных самолетов). Что же касается малой радиолокационной видимости, то тут, как уже было сказано, помогли военные радиоразведчики.

Дело в том, что американцы установили на каждом аэростате коротковолновый передатчик. Он автоматически включался через определенные промежутки времени и в телеграфном режиме передавал позывной. Это помогало радиопеленгаторным станциям США делать проводку шара-шпиона.

Радиоразведка ГРУ, по сути, занималась тем же, отслеживая воздушный дрейф американских аэростатов. И делала это, разумеется, не ради праздного любопытства.

Ветераны радиоразведки рассказывали мне, что сбитые шары свозили в Научно-исследовательский институт ВВС на подмосковной станции Чкаловская. И там можно было с ними познакомиться.

«ПРОИЗВЕДЕНИЕ ШПИОНСКОГО ИСКУССТВА»

Надо отдать должное конструкторской мысли поставщиков техники для ЦРУ. Аэростаты-фоторазведчики действительно были сделаны отменно. Судя по всему, на них затратили немало сил и финансовых средств. Тщательное промышленное производство. Никакой кустарщины. Это лишь подтверждает мысль о том, что спецоперация американцев готовилась тщательно и являлась сугубо государственным заказом.

По данным нашей разведки, американцы зимой 1955/56 года запустили более 700 аэростатов-шпионов. Но истинную цифру, разумеется, знают только в ЦРУ.

Так что же представляло собой это «произведение шпионского искусства»?

Разумеется, для военных разведчиков интересен был не сам баллон аэростата. Хотя к тому времени в Советском Союзе строительство аэростатов оказалось «законсервированным», и они практически не выпускались. И спецоперация США по засылке шаров-шпионов дала толчок к возрождению производства отечественных аэростатов.

Достаточно сказать, что уже в декабре 1956 года вышло постановление правительства. И на базе 13-й лаборатории Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) и предприятия «Дирижаблестрой» было создано Всесоюзное опытно-конструкторское бюро, через 10 лет переименованное в Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики. Однако это совсем другая история. Поэтому возвратимся к американским аэростатам-шпионам.

Итак, разведку интересовала прежде всего шпионская начинка аэростата. А тут было на что посмотреть. ЦРУ снабдило каждый шар-шпион фотоаппаратом, приборами навигации и поддержания заданной высоты полета, радиоприемником и передатчиком, источниками питания, средствами спасения.

Все было продумано толково. Например, система поддержания заданной высоты. Она состояла из балластов, заполненных железными опилками. Падала высота – открывалась заслонка, опилки высыпались. Поднимался аэростат выше – барометрические датчики срабатывали, поставляя ток в электромагниты, а те закрывали заслонки.

Фотоаппарат шара-шпиона находился в контейнере из пенопласта. Это защищало его от перегрева днем и переохлаждения ночью. Он имел хорошую плавучесть.

Качество фотоснимков, которые попали в руки нашей разведки, было вполне удовлетворительным. Однако те, кто исследовал снимки, рассказывали, что зачастую на них были облака, реки, участки леса или пустоши. Что ж, понятно: американцы старались достичь своих разведывательных целей путем массового запуска неуправляемых аэростатов-шпионов.

СЛОЖНАЯ И ДОРОГОСТОЯЩАЯ ОПЕРАЦИЯ

Что касается радиоприемника и передатчика, то американцы умело подстраховались. Приемник имел достаточно качественный дешифратор команд, который защищал оборудование от сброса, если появятся радиопомехи или поступит несанкционированная команда. Все оборудование питалось от аккумуляторов.

Перед сбросом фотоаппарата аэростат-шпион переходил на постоянный прием команды. В определенное время поступала команда, и несущая балка с оборудованием отстреливалась, выбрасывался вытяжной парашют, следом за ним – тормозная парашютная система.

Оборудование падало в море. Намокали сухие батареи и начинали давать ток. Балка отстреливалась окончательно и уходила под воду, а на плаву оставался только фотоаппарат.

Тогда включался радиопередатчик. Из контейнера вылетала 10-метровая жесткая спиральная мачта-антенна, которая образовывала большую нейлоновую петлю. Кроме того, выбрасывалось вещество, окрашивающее воду в оранжевый цвет.

В эту точку моря вылетал самолет. Используя специальную кошку, он подхватывал петлю, поднимал фотоаппарат на борт и доставлял его на базу.

Вот такая сложная и дорогостоящая спецоперация проводилась спецслужбами США. Однако, как считают аналитики нашей военной разведки, в целом аэростаты-шпионы не оправдали себя. Уже в феврале 1956 года американцы прекратили их запуск.

Летом 1958-го они попытались повторить запуск шаров-шпионов. Потом были самолеты-разведчики, известный полет Гэри Пауэрса, громкий международный скандал. На этом, собственно, полеты американских аэростатов и самолетов-шпионов над советской территорией закончились. Начиналась эра космической разведки.

Михаил Болтунов

Михаил Ефимович Болтунов – писатель, полковник в отставке.