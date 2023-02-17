Внутренняя безопасность Пакистана под угрозой

Исламабад не успевает реагировать на террористические вызовы

В 2022 году ситуация в сфере безопасности в Пакистане резко ухудшилась. Произошло это на фоне возвращения к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ). Возрождение Исламского Эмирата Афганистан послужило стимулом для активизации пакистанских исламистских группировок, в особенности «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ).

Жители провинции Хайбер-Пахтунхва устроили протесты из-за террористической угрозы в регионе. Попытки пакистанских властей возобновить переговоры с ТТП привели к прекращению огня в июне. Но переговоры провалились уже в июле, после ликвидации главаря «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле. Тем временем этносепаратистское движение в пакистанском Белуджистане стало более устойчивым и жестким.

Пакистан и США возобновили сотрудничество в борьбе с терроризмом в Афганистане, что привело к ухудшению отношений между Исламабадом и талибами. Политическая нестабильность, слабо контролируемые границы и непоследовательность политики поставили под угрозу достижения Пакистана в борьбе с терроризмом. Вероятно, в ближайшие годы ситуация в сфере безопасности станет еще хуже.

Число терактов на территории Пакистана выросло на 51% после захвата власти талибами в Афганистане. С августа 2021 по 2022 год 433 человека, в основном сотрудники службы безопасности, погибли и 733 человека были ранены в результате 250 терактов. За тот же период годом ранее в результате 165 нападений погибло 294 и было ранено 596 человек.

Пакистан все еще борется с последствиями вывода американских войск из Афганистана. Захват власти талибами в Афганистане не только стимулировал ТТП, но и привел к активизации белуджских сепаратистов.

Общая нестабильность, отсутствие финансирования и политической воли, а также разрушительные муссонные наводнения в августе 2022 года отвлекли внимание государства от экстремистской угрозы. Сегодня в Пакистане отсутствует последовательная контртеррористическая стратегия.

ПРОВАЛ ПЕРЕМИРИЯ

За последние два года ТТП усилила свои позиции благодаря фракционным объединениям, а также освобождению из тюрьмы нескольких тысяч ее боевиков после прихода к власти «Талибана». ТТП имеет тесные связи с руководством «Талибана»: они вместе сражались против США и стран НАТО в Афганистане.

Штаб-квартира ТТП находится в афганской провинции Кунар и насчитывает от 4 до 5 тыс. боевиков. Слияние различных ячеек пакистанских боевиков с ТТП продолжается в основном в провинции Хайбер-Пахтунхва.

После нескольких раундов переговоров в июне 2022 года ТТП объявила о прекращении огня на неопределенный срок в качестве меры укрепления доверия. Но некоторые ячейки ТТП продолжали совершать нападения, которые группировка отрицала. Когда мирные переговоры были сорваны, ТТП возобновила теракты. Группировка использовала перемирие для укрепления своей сети в Пакистане, что позволило осуществлять нападения более жестко и последовательно.

Ухудшение отношений Пакистана с талибами, возобновление сотрудничества в борьбе с терроризмом с США и ликвидация главарей ТТП стали основными факторами, способствовавшими приостановке мирных переговоров между ТТП и властями Пакистана. Неясно, готов ли Исламабад расширить сотрудничество с Вашингтоном. Возможно, правительство не намерено превращать Пакистан в плацдарм для контртеррористических операций США, поскольку такой сценарий может подтолкнуть отношения Исламабада с пакистанскими и афганскими талибами к точке невозврата.

В качестве последней попытки возобновить переговоры о перемирии Исламабад направил к руководству ТТП делегацию из восьми улемов во главе с деобандийским ученым муфтием Таки Усмани. Но успеха эта попытка не возымела.

Шаткость мирного процесса привела к трем серьезным проблемам в сфере внутренней безопасности Пакистана. Во-первых, поставлен под угрозу с трудом достигнутый консенсус между гражданскими и военными в борьбе с экстремизмом. Во-вторых, ТТП была негласно признана равноправной стороной в переговорах, что позволило группировке усилить экстремистскую повестку. В-третьих, в качестве меры укрепления доверия некоторым боевикам ТТП было разрешено вернуться в свои районы при условии, что они не будут участвовать в насильственных действиях. Но условия сделки были нарушены.

В августе ТТП потеряла четырех командиров в разных частях Афганистана. Заместитель эмира группировки Абдул Вали, муфтий Хасан и Хафиз Даулат Хан были ликвидированы в результате взрыва самодельного устройства в восточной провинции Пактика во время поездки в район Бирмаль на встречу с талибами. Точно так же начальник разведки ТТП Укаби Баджаури был ликвидирован в афганской провинции Кунар. Эти убийства нанесли ТТП ущерб тактического характера. Предполагается, что в скором времени группировка оправится от ликвидации руководства и восстановит свои позиции.

С момента своего создания ТТП эволюционировала. После пика активности в 2013 году она практически прекратила свою деятельность из-за споров о руководстве и межфракционных столкновений. Затем вновь активизировалась, чему способствовал ее новый главарь Нур Ва-ли Мехсуд. Сегодня ТТП сосредоточена на укреплении своих позиций в Пакистане, за счет этнического недовольства пуштунов ТТП пропагандирует свои взгляды через журнал «Муджалла Техрик-е-Талибан Пакистан» (урду) и в социальных сетях. Из убежища, предоставленного талибами, ТТП продолжит наращивать свою мощь в Пакистане.

МЕСТЬ ЗА УБИЙСТВО ГЛАВАРЯ

Региональное подразделение «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» (АКИС, запрещена в РФ) в основном активно на территории Афганистана и насчитывает от 300 до 350 боевиков под командованием главаря Усамы Махмуда. В журнале «Наваи Газва уль-Хинд» («Голос битвы за Индию») за август-сентябрь 2022 года АКИС подвергла критике правительство Пакистана, которое позволило американцам атаковать аз-Завахири беспилотниками в Кабуле. АКИС утверждала, что за помощь американцам Пакистан получил кредиты от МВФ и запчасти для истребителей F-16.

АКИС одобрила проект ТТП по созданию самопровозглашенного Исламского Эмирата в Пакистане. А также подвергла критике пакистанских ученых-деобандистов, которые не поддерживают талибов в Афганистане и ТТП в Пакистане.

Нельзя исключать, что две группировки ведут согласованную подрывную деятельность в Пакистане в отместку за предполагаемую поддержку американской разведки Исламабадом в ликвидации аз-Завахири.

ПАКИСТАН И ТАЛИБЫ

Напряженность между Пакистаном и афганскими талибами наблюдается далеко не первый год, но в 2022-м отношения заметно ухудшились. Нежелание «Талибана» действовать против ТТП и непризнание Исламабадом нового режима в Афганистане обострили двухсторонние отношения. Резкие высказывания премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа на Генассамблее ООН еще больше ухудшили ситуацию.

Еще одним фактором, повлиявшим на ухудшение связей, стала готовность Пакистана наладить рабочие отношения с Индией. Стремление Исламабада наладить взаимодействие с США в борьбе с терроризмом тоже не сыграло ему на руку. Обострило отношения и сопротивление талибов укреплению пакистано-афганской границы.

На фоне напряженности в отношениях с пакистанским правительством режим талибов фактически отвернулся от Исламабада, когда ТТП атаковала сотрудников службы безопасности Пакистана из своих афганских укрытий.

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

Несмотря на то что террористическая группировка «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ) провозгласила Пакистан своим отдельным вилаятом, именуемым «ИГ-Пакистан» (запрещен в РФ), провинция Хайбер-Пахтунхва по ее делению относится к вилаяту Хорасан. «ИГ-Хорасан» утверждает, что большинство терактов было совершено ею в районе афгано-пакистанской границы. Группировка с момента подписания Дохинских соглашений между США и «Талибаном» (2020) стала готовиться к длительной войне против «Талибана».

Подрывная деятельность и пропаганда ее направлены на делегитимацию заявления «Талибана» о строительстве государства по законам шариата, а также на подрыв его намерений восстановить мир в Афганистане. «ИГ-Хорасан» позиционирует себя альтернативной исламистской группировкой по отношению к множеству формирований на территории Афганистана.

В марте 2022 года террорист-смертник «ИГ-Хорасан» совершил самоподрыв в шиитской мечети в Пешаваре, убив 56 человек. Это был самый разрушительный теракт в Пакистане в 2022 году. Боевики «ИГ-Хорасан» наносили удары по гуманитарным миссиям, среди которых были группы вакцинации от полиомиелита. Атакам подвергались сотрудники пакистанской разведки и службы безопасности, а также представители этнических и религиозных меньшинств, в частности хазарейцы.

Эти нападения совершались в основном с использованием огнестрельного оружия малого калибра, что указывало на слабость группировки в Пакистане. В 2022 году органы безопасности периодически арестовывали боевиков «ИГ-Хорасан» в разных частях Пакистана.

БЕЛУДЖИ АТАКУЮТ

Повстанческое движение белуджей стало наращивать мощь после ухода США из Афганистана. Правительство Пакистана ожидало, что сепаратисты ослабнут из-за потери своих убежищ в Афганистане, но центр притяжения сместился с белуджских племенных на образованные городские районы. Среди сепаратистов стали превалировать молодые представители среднего класса, которые имеют доступ к социальным сетям. Это сблизило местную белуджскую молодежь с диаспорой в Европе и на Ближнем Востоке.

Новое поколение белуджских повстанцев не несет бремени племенной принадлежности и послушания старейшинам. Они непримиримы в своем сепаратизме. Показательным примером является использование ими террористов-смертников с 2018 года. В апреле 2022 года эта тенденция приняла новый оборот, когда самоподрыв был совершен террористкой Шари Белудж в университете города Карачи.

В 2022 году белуджские сепаратисты стали совершать более разрушительные нападения. В январе боевики Фронта освобождения Белуджистана штурмовали контрольно-пропускной пункт в районе Кеч близ границы с Ираном и убили 10 сотрудников службы безопасности. Позднее подразделение смертников Освободительной армии Белуджистана (ОАБ), известное как Бригада Маджид, напало на штабы пограничных корпусов в районах Ношки и Панджгур. Атаки произошли накануне визита тогдашнего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Китай на открытие Олимпийских игр в Пекине.

Боевики ОАБ транслировали нападения в социальных сетях. По меньшей мере семь офицеров погранслужбы погибли в результате обстрелов, также было убито 13 сепаратистов. Во время одного из нападений боевики ОАБ прорвали внешний периметр штаба, затем смертник совершил на его территории подрыв автомобиля. В итоге боевики проникли на территорию штаба, что привело к затяжному вооруженному конфликту.

В 2022 году Пакистан одержал крупную победу над белуджскими сепаратистами. Гульзар Имам, глава недавно сформированной группировки Белуджская националистическая армия (БНА), был арестован в Турции, куда он прибыл из Ирана. Проведенное расследование позволило пакистанским службам безопасности разрушить сети сепаратистов в прибрежном районе Белуджистана Мекран.

Гульзар также отвечал за финансовые операции группировок белуджей, то есть собирал и распределял средства из своего убежища в Иране. Но его арест вряд ли ослабит сепаратистское движение белуджей на стратегическом уровне.

ПАКИСТАН ЗАЩИЩАЕТСЯ

Пакистан оказал помощь США, сохранив воздушное пространство над Белуджистаном открытым для населения ударов по Афганистану американскими беспилотниками. Взамен США предоставили запчасти на сумму 450 млн долл. для обслуживания пакистанских истребителей F-16 и оказали поддержку в получении пакета финансовой помощи от МВФ.

После всплеска терроризма в округе Малаканд, вызвавшего протесты местного населения, Комитет национальной безопасности Пакистана (КНБ) в октябре 2022 года принял решение активизировать контртеррористическую политику. Из-за снижения уровня террористической угрозы в Малаканде в предыдущие годы военные ушли из этого района и передали обязанности по обеспечению безопасности местной полиции.

КНБ одобрил воссоздание комитетов, которые были сформированы после теракта в военном училище в Пешаваре в 2014 году, для координации и более успешной реализации национальной контртеррористической стратегии. КНБ передал ведущую роль Национальному управлению по борьбе с терроризмом. Ведомство будет координировать свои действия с региональными департаментами.

КНБ принял решение о дальнейшем укреплении контртеррористической инфраструктуры в федеральном масштабе и на уровне провинций. Также было решено оснастить правоохранительные органы современными технологиями с целью успешного противостояния постоянно меняющейся террористической угрозе.

Уровень террористической угрозы в Пакистане, вероятно, усилится в обозримой перспективе. Чем более интенсивным будет взаимодействие между Пакистаном и США, тем сильнее будут ухудшаться связи Исламабада с талибами в ущерб собственной безопасности. Политическая нестабильность, экономический кризис и нехватка ресурсов на фоне климатических вызовов также будут препятствовать усилиям правительства Пакистана по сдерживанию вездесущей террористической угрозы.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.