Войти
ТАСС

Глава МИД Израиля сообщил, что обсудил в Киеве с Зеленским Иран и помощь Украине

371
0
0
Флаги Украины и Израиля
Флаги Украины и Израиля.
Источник изображения: Яндекс.Дзен

Эли Коэн заявил, что его страна "однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Эли Коэн, прибывший в четверг с визитом в Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой их разговора стало наращивание объемов израильской помощи украинской стороне, а также проблема Ирана, сообщил по итогам встречи Коэн.

"Я только что завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил израильский министр, слова которого распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

По словам Коэна, они с Зеленским также согласились с тем, что так называемая "террористическая деятельность Ирана на Украине", который Киев и страны Запада обвиняют в участии в поставках беспилотников для России, заслуживает самого жесткого осуждения и требует практических шагов со стороны международного сообщества".

Кроме того, они обсудили перспективы наращивания объемов гуманитарной помощи, которую еврейское государство оказывает Киеву. "Я пообещал президенту, что Израиль расширит помощь, которую мы уже предоставляем, и что мы будем партнерами в восстановлении Украины после войны", - отметил глава израильского МИД.

Коэн прибыл в Киев в четверг утром, это первый визит израильского министра на Украину с момента начала в этой стране боевых действий в феврале 2022 года. Как сообщала ранее газета The Jerusalem Post, в украинскую столицу он прибыл на поезде из Польши, куда прилетел ночью. Он начал визит с посещения Бучи и мемориала в Бабьем Яре, затем у него состоялись продолжительные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых они также обсуждали израильскую помощь и Иран. Кроме того, Коэн принял участие в церемонии возобновления полноценной работы израильского посольства в Киеве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Польша
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.10.2018
Победителей не будет
02.04.2018
ArmHiTech-2018: какую роль играет в Армении оружие из России
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
28.02.2018
"Буян" в кустах
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:29
У границ Беларуси появится дивизия с возможностями совершать диверсии техногенного характера
  • 17.02 14:27
  • 44874
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации