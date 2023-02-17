Глава МИД Израиля сообщил, что обсудил в Киеве с Зеленским Иран и помощь Украине

Эли Коэн заявил, что его страна "однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Эли Коэн, прибывший в четверг с визитом в Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой их разговора стало наращивание объемов израильской помощи украинской стороне, а также проблема Ирана, сообщил по итогам встречи Коэн.

"Я только что завершил важную и позитивную встречу с президентом Украины Зеленским. В нашей беседе я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил израильский министр, слова которого распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

По словам Коэна, они с Зеленским также согласились с тем, что так называемая "террористическая деятельность Ирана на Украине", который Киев и страны Запада обвиняют в участии в поставках беспилотников для России, заслуживает самого жесткого осуждения и требует практических шагов со стороны международного сообщества".

Кроме того, они обсудили перспективы наращивания объемов гуманитарной помощи, которую еврейское государство оказывает Киеву. "Я пообещал президенту, что Израиль расширит помощь, которую мы уже предоставляем, и что мы будем партнерами в восстановлении Украины после войны", - отметил глава израильского МИД.

Коэн прибыл в Киев в четверг утром, это первый визит израильского министра на Украину с момента начала в этой стране боевых действий в феврале 2022 года. Как сообщала ранее газета The Jerusalem Post, в украинскую столицу он прибыл на поезде из Польши, куда прилетел ночью. Он начал визит с посещения Бучи и мемориала в Бабьем Яре, затем у него состоялись продолжительные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых они также обсуждали израильскую помощь и Иран. Кроме того, Коэн принял участие в церемонии возобновления полноценной работы израильского посольства в Киеве.