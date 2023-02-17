Кому непосильно подводное судостроение

Низкая серийность разоряет разработчиков и производителей субмарин

Подлодка Dolfijn на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. 2013 год. Фото Владимира Карнозова

После нескольких бесплодных попыток возобновить проектирование и строительство субмарин силами национальной промышленности правительство Нидерландов, похоже, готово окончательно расстаться с подводной компонентой военно-морских сил.

По состоянию на февраль 2023 года голландские моряки продолжают эксплуатацию четырех дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) типа Walrus, устаревших морально и физически. Им пора на покой, да только сменить нечем. Разработка современного проекта и запуск его в серию требует слишком больших затрат. Их помог бы окупить экспорт, но зарубежных инвесторов и покупателей Нидерландам привлечь не удалось.

Головной корабль заключительной серии голландских ДЭПЛ, принятый заказчиком в 1985 году, готовится покинуть строй. Ожидаемое событие может произойти этим летом. Соответствующее решение принято с учетом состояния и почтенного возраста Walrus. Обследование его корпуса, систем и механизмов показало: корабль придется вывести из состава действующих сил флота до достижения 40-летнего срока службы. Вскоре за головным кораблем на покой отправится и один из серийных – Dolfijn. Снятые с выводимых из строя подлодок системы, машины и механизмы будут использованы для поддержания в исправном состоянии оставшейся пары «систер-шипов». Самый свежий Bruinvis спущен на воду в 1992 году, ему 30 лет. Zeeleeuw прожил 35 лет с момента спуска и 41 год с момента закладки. Предполагается, что эта парочка будет служить голландским морякам до середины 2030-х годов.

ГОРДОСТЬ ГОЛЛАНДСКИХ МОРЯКОВ

ДЭПЛ типа Walrus представляют собой довольно ладные корабли водоизмещением 2350 т (подводное 2800 т), построенные местными верфями в период с 1979 по 1994 год. Геометрия их корпусов (длиной 68 м и шириной 8,4 м), изготовленных из высокопрочной французской стали, относится к типу teardrop (напоминают форму капли). Максимальная скорость в подводном положении достигала 20 узлов. Основное вооружение – торпедные аппараты калибра 533 мм с боезапасом в 20 единиц.

На момент появления лодки типа Walrus представляли собой одни из лучших в мире классических ДЭПЛ. Они имели один гребной винт и рули глубины, установленные на крыловидном ограждении выдвижных устройств. Автоматизированная электронная система управления кораблем позволила сократить экипаж до 49 человек. Уровень шума снижен путем размещения механизмов на вибропоглощающей платформе. Вместе с тем голландские лодки изначально не имели облицовки корпуса резиновыми плитами.

Начиная с 2013 года все четыре лодки прошли модернизацию с заменой гидроакустики, перископов и боевой информационно-управляющей системы. Это улучшило тактико-технические характеристики, но не вернуло кораблям молодость.

Сегодня ДЭПЛ типа Walrus легко обнаруживаются при помощи современных сенсоров. За последние несколько лет МО РФ неоднократно заявляло, что экипажи российских кораблей, несущих службу в Атлантике и Средиземном море, своевременно устанавливали факт нахождения в районе голландских субмарин и осуществляли длительное слежение за ними.

Зачем правительство Нидерландов посылает своих подводников туда, где действуют российские военные корабли? Ответ простой – заставляет солидарность по военно-политическому блоку НАТО. Членам Североатлантического альянса не понравилось, что в 2014 году Москва приняла принципиальное решение на поддержку Сирии и по просьбе президента Башара Асада разместила в стране свои войска. Вместо того чтобы поспособствовать разгрому действующих на сирийской земле незаконных вооруженных формирований, западноевропейские государства – члены НАТО стали мешать действиям российских военных. Одним из проявлений этого стала практика слежения за корабельной группировкой ВМФ России в восточном Средиземноморье, для участия в которой правительство Нидерландов выделило свои подлодки.

Заметим, что до государственного переворота на Украине и начала контртеррористической операции в Сирии российские и голландские военные моряки позитивно взаимодействовали между собой. В 2013 году подлодка ВМС Нидерландов принимала участие в международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Так, ДЭПЛ Dolfijn стала единственной субмариной стран НАТО, когда-либо принимавшей участие в выставочных мероприятиях в Северной Пальмире.

ЭКСПОРТ

Строительству серии субмарин типа Walrus предшествовал выпуск ДЭПЛ типа Zwaardvis. Все они уже покинули службу, за исключением двух кораблей экспортного облика. В конце прошлого века Нидерланды построили пару подобных подводных лодок типа на экспорт, по заказу Тайваня. По сравнению с базовым проектом они были упрощены, главным образом по линии автоматики. В результате численность экипажа возросла до 67 человек.

Правительство КНР выступило с решительным протестом. Пекин нашел действенные способы заставить Нидерланды отказаться от реализации всех намеченных программ военного сотрудничества с непослушным островом. Как бы там ни было, построенные голландскими корабелами ДЭПЛ Hai Lung и Hai Hu продолжают оставаться в строю ВМС Тайваня.

Корпуса этих лодок были заложены 40 лет тому назад. Корабли вступили в строй в 1986 и 1988 году соответственно.

К настоящему времени верфь RDM, где раньше делались голландские субмарины, прекратила свою деятельность. Для возобновления подводного судостроения требуется новая площадка, но ее оборудование соответствующим образом обойдется недешево. Бюджет страны позволяет оплатить серию из двух-четырех новых лодок, что недостаточно для промышленности по соображениям рентабельности производства.

По подсчетам местных историков, за все время для собственного флота голландские мастера построили 63 подводные лодки. Первенца подводного флота Голландии собрали в 1904 году по американским чертежам (тип Holland 7). Luctor et Emergo находился на службе с 1906 по 1919 год.

Период между двумя мировыми войнами отметился деятельностью фирмы IVS. Основу ее коллектива (с 1922 по 1945 год) составляли немцы, кто нашел в соседней стране временное пристанище, а также такие, кто переехал на ПМЖ. По проектам IVS в 1927–1933 годах были построены пять ДЭПЛ для Финляндии, одна (Е-1) – в Испании. Часть специалистов вернулась в Германию, где с 1935 года по их проектам лодки строились на верфи фирмы «Дешимаг». Например, в 1936 году – четыре субмарины для Турции (по проекту фирмы IVS на основе E-1), в 1937 году – пара субмарин типа II (мод.) для Китая, в октябре 1938 года – пара субмарин типа IID для Югославии.

После Второй мировой войны Голландия вновь вернулась к разработке и строительству ДЭПЛ. Хотя по характеристикам они не уступали продукции соседних стран, привлечь иностранных заказчиков оказалось трудным делом. Большинство импортеров подобной продукции предпочитали размещать заказы в Германии, опыт которой в области строительства и боевого использования субмарин гораздо богаче и обширнее.

ИТАЛИЯ

Еще одна страна Европы, где издавна проектировались и строились подводные лодки, – Италия. В Первую мировую войну Италия вступила со своими субмаринами и даже ухитрилась продать одну России. Царское правительство купило ДЭПЛ «Святой Георгий», преследуя цель создания подводного отряда в Арктике. Эта подводная лодка (командир – старший лейтенант Иван Ризнич) с мая по сентябрь 1917 года совершила первый в мире беспрецедентный дальний переход в 5 тыс. миль вокруг Европы, из Специи в Архангельск через два океана и пять морей. При перегонке к месту службы выявились многие ее недостатки, которые вместе с катаклизмами Гражданской войны привели к утрате как этой лодки, так и других, доставленных по железной дороге.

В 30-е годы Италия помогла Советскому Союзу в деле военного кораблестроения, в основном надводного. По субмаринам дело ограничилось передачей устаревшей документации и учебной литературы, которая ввиду отсутствия чего-то лучшего была использована Борисом Малининым и его соратниками при проектировании первых советских подлодок (серия «Д»).

Италия вступила во Вторую мировую войну с многочисленным подводным флотом. Хотя итальянские подводники не могут похвастаться столь крупными успехами, как немецкие или американские, боевой счет они открыли и некий опыт накопили.

По репарациям уцелевшие итальянские лодки отошли союзникам, но никто не стал вводить их в строй своего флота ввиду технической отсталости.

Состояние итальянской экономики после войны долго не позволяло заняться подводным кораблестроением. В 1968 году местная промышленность передала флоту четыре ДЭПЛ типа Toti, они прослужили около 30 лет. Следующей стала серия из восьми ДЭПЛ типа Nazario Sauro, строительство вела верфь фирмы Fincantieri Monfalcone (Gorizia). Головная лодка принята заказчиком в 1980 году. Первые четыре списали после выслуги 20–30 лет. Обсуждалась возможность их передачи Тайваню после капремонта с продлением срока эксплуатации на 15 лет, но сделка не состоялась.

К настоящему времени из лодок итальянской разработки и постройки на службе сохранились лишь четыре, сданные промышленностью с 1988 по 1995 год. Самыми старыми из них являются Salvatore Pelosi и Giuliano Prini, водоизмещением 1658 т (полное 1867 т). Длина – 66 м, ширина – около 7 м, вооружение – шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм. Заключительная пара субмарин данной серии носит названия Primo Longobardo и Gianfranco Gazzana.

В новом веке итальянское правительство решило пойти на сотрудничество с Германией по пути строительства на местной верфи Cantieri del Muggiano субмарин немецкого проекта тип 212А. Введено в строй четыре лодки – в 2006, 2007, 2016 и 2017 годах. Между Берлином и Римом идут переговоры о продолжении серии.

На рубеже веков Италия и Россия попытались объединить усилия на совместном проекте S1000 – сравнительно простой и дешевой торпедной субмарины водоизмещением 1000 т. Разработка проекта изначально велась конструкторском бюро морской техники «Рубин» начиная с 2004 года. Концептуальное проектирование завершилось спустя пять лет. Выпуск серийной продукции предполагалось вести на верфи фирмы Fincantieri.

Впервые проект новой лодки был представлен на суд мировой общественности в 2008 году. Масштабный макет корабля демонстрировался на выставке «Евронаваль». Отмечалось, что субмарина проекта S1000 предназначена для ведения противолодочной борьбы, выполнения разведывательных задач, а также поддержки сил специальных операций. Эти задачи лодка может выполнять как на мелководье, так и в глубоких морских акваториях.

Помимо того, вооруженная торпедами S1000 могла бороться с вражеским судоходством и ставить минные заграждения. Субмарина проектировалась с расчетом на эксплуатацию в тропических условиях. В основе ее концепции были положены высокая боевая эффективность, простота эксплуатации и доступная цена.

За счет малых размеров (длина 56 м, диаметр корпуса 5,5 м) и высокой автоматизации лодка могла управляться экипажем из 16 человек. На ней стороны хотели отработать основные системы и механизмы для малых лодок, полагая, что ряд стран-импортеров проявит к ним интерес. С российской стороны руководителем комиссии по подводному кораблестроению выступал генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Владимирович Вильнит. Проект не дошел до стадии практической реализации ввиду отсутствия интереса на рынке. С фактическим прекращением проекта S1000 присутствие Италии на рынке подводной техники с собственной продукцией перестало иметь место.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.