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ТАСС

Нуланд сообщила, что Запад введет санкции против России по поставкам технологий

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Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
Источник изображения: Pradeep Dambarage via Reuters Connect

По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам, ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. США и их партнеры по Группе семи намерены ввести очередные рестрикции в отношении России к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.

Ее спросили, намерены ли США в ближайшее время расширить рестрикции в отношении России. "Я думаю, что примерно 24 [февраля] вы увидите новый крупный пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по Группе семи. Санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, где мы были активны и раньше, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования", - сказала замгоссекретаря.

Она добавила, что ограничения коснутся тех, кто помогает российским властям проводить СВО и обходить уже введенные санкции. 

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Страны
Россия
США
Украина
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