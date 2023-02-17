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ТАСС

G7, США и ЕС обсуждают судьбу замороженных активов РФ в контексте восстановления Украины

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Виктория Нуланд
Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.
Источник изображения: AP

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает, что Россия "должна заплатить" за разрушения на Украине

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад обсуждает дальнейшую судьбу замороженных активов России, в том числе в формате Группы семи (G7), и считает, что Москва "должна заплатить" за разрушения на Украине. Об этом заявила в четверг на онлайн-брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы ожидаем продолжения этих обсуждений, которые идут с нашими партнерами по G7, а также полностью с ЕС, они касаются замороженных активов. И скажу следующее: мы едины во мнении, что Россия должна заплатить за <...> разорение, которое она навлекла на Украину", - утверждала дипломат. 

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Россия
США
Украина
Проекты
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