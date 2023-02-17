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ТАСС

США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми частями страны

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает, что "Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах ее международно признанных границ"

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация США поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми территориями, которые Вашингтон считает частями Украины. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге.

"Президент [США Джо Байден] заявил, что <...> мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем их, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения своей территории", - ответила она на вопрос журналиста о том, каковы цели США на Украине.

По ее словам, Запад намерен укреплять военный потенциал Украины на перспективу. "Мы смотрим не только на то, что будет необходимо Украине немедленно для боевых действий, но также думаем <...> о будущем ВС Украины", - сказала она. По словам Нуланд, речь идет о том, чтобы украинские ВС "имели возможность удержать Россию от возвращения" к применению силы против Украины. 

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Страны
Россия
США
Украина
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