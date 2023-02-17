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РИА Новости

Военный рассказал о Су-24, с которого Пригожин обращался к Зеленскому

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Су-24, с которого Пригожин обращался к Зеленскому, был подбит, но сумел вернуться на базу

ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-24, с которого основатель "Вагнера" Евгений Пригожин приглашал Владимира Зеленского в Артемовск, на днях получил повреждение из украинского ПЗРК и загорелся, но нанес удар по плановым целям и благополучно вернулся на аэродром, рассказал журналистам в четверг командир авиагруппы "Вагнера" с позывным "Горец".

Ранее Пригожин сообщил, что Су-24, с борта которого он приглашал Зеленского в Артемовск, был атакован украинскими средствами ПВО. Однако детали на тот момент не раскрывались.

"Это было позднее время, экипаж получил боевую задачу [13 февраля в районе Артемовска]. Нужно было продвигаться вперед, продавливать определенный участок фронта. Вокруг много ПВО, она до сих пор не подавлена, к сожалению. Экипаж продвигался к боевому курсу. Выполнил доворот на боевой курс, в этот момент почувствовал удар [из украинского ПЗРК]. Самолет тяжелый, был полностью загружен. Произошел небольшой сбой системы прицельной, немножко ушел по курсу, но экипаж продолжил выполнение задания", - рассказал "Горец".

Несмотря на повреждение, летчики продолжили выполнять боевую задачу. "Экипаж выполнил свое задание, довернулся на боевой курс, зажал боекомплект, отправил "подарки по адресу" [сбросил авиабомбы]. Наши бойцы наблюдали со стороны - взрывная волна докатилась до передней линии - и сказали, что даже была небольшая контузия. Экипаж выполнил сброс и ушел к себе домой. При развороте он [командир] наблюдал, что идет горение в районе хвоста", - продолжил "Горец".

С его слов, экипаж оценил обстановку, параметры самолета были в норме, было принято решение не тушить двигатель, так как при раскрытии сопла могла бы сработать топливная автоматика и самолет мог бы полностью загореться. "Пилот грамотно оценил обстановку, буквально это все секунды происходило, на подсознательном уровне. Люди опытные у нас, хоть и не летали уже по много лет. Опыт был еще получен в советские времена. Моторика и опыт, они сохраняются надолго и находятся в крови. Так горящий пошел обратно на базу, доложил, мы ждали его, наблюдали на посадке", - рассказал командир авиагруппы.

Со слов "Горца", горение продолжалось, и при заходе самолета на посадку, когда экипаж уже начал дросселировать двигатель, загорелась хвостовая часть машины.

"Парашют вывалился, парашюта не было, выполнил посадку – то есть самолет цел. Я надеюсь, благодаря нашему инженерно-техническом составу будет быстро введен в строй, и мы дальше будем давить новых фашистов, как говорится. Люди не "безбашенные" - все, как говорится, понимают риск. Дело абсолютно не в деньгах. И весь этот героизм опять-таки из-за того, что была в свое время идея, воспитание соответствующее", - заключил "Горец".

Видео с рассказом "Горца" опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

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Продукция
Су-24
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