Войти
ТАСС

Запад реализует детальный план увеличения поставок оружия Киеву для наступления

390
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Министр обороны США Ллойд Остин напомнил, что в разных странах Запада идет обучение украинских военнослужащих применению западных систем вооружений

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Страны Запада во главе с США реализуют в настоящее время детальный план наращивания объемов поставок Киеву оружия и военной техники для поддержки его попытки перехода в наступление в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил американский министр обороны Ллойд Остин, выступая в четверг на пресс-конференции в Таллине по итогам переговоров со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Трансляция велась на сайте Пентагона.

"В плане того, можем ли мы туда своевременно доставить [оружие и] технику. Мы над этим работаем каждый день", - подчеркнул Остин, отвечая на вопрос о том, успеет ли вообще Запад передать Киеву новые дополнительные объемы военной помощи до предполагаемой весенней активизации боевых действий на Украине. В связи с этим он напомнил, что в разных странах Запада идет обучение украинских военнослужащих применению западных систем вооружений, интеграция боевых формирований Киева.

"Мы действительно подготовили детальный план того, как будем доставлять [оружие и военную технику] для поддержки Украины <...>. Эта работа идет. Наши лидеры очень усердно над этим работают. Но опять-таки речь идет о борьбе Украины. А мы предоставим ей всю поддержку, какую можем, чтобы у нее были наивысшие шансы на успех во время предстоящего контрнаступления", - сказал глава американского военного ведомства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
26.12.2022
В КНДР назвали преступными поставки США оружия на Украину
23.03.2022
Аляска до сих пор не дает Путину покоя
07.08.2019
The National Interest (США): что думает Россия о перспективах американских авианосцев
17.01.2019
На Украине предложили США арендовать участок берега для обхода конвенции Монтрё
22.06.2018
Украина разрабатывает доктрину развития военно-морских сил до 2035 года
18.02.2015
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов: «Мы готовы к совместной работе с военными из Латинской Америки»
14.07.2010
Внешнеполитические приоритеты России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:27
  • 44874
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?