Запад реализует детальный план увеличения поставок оружия Киеву для наступления

Министр обороны США Ллойд Остин напомнил, что в разных странах Запада идет обучение украинских военнослужащих применению западных систем вооружений

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Страны Запада во главе с США реализуют в настоящее время детальный план наращивания объемов поставок Киеву оружия и военной техники для поддержки его попытки перехода в наступление в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил американский министр обороны Ллойд Остин, выступая в четверг на пресс-конференции в Таллине по итогам переговоров со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром. Трансляция велась на сайте Пентагона.

"В плане того, можем ли мы туда своевременно доставить [оружие и] технику. Мы над этим работаем каждый день", - подчеркнул Остин, отвечая на вопрос о том, успеет ли вообще Запад передать Киеву новые дополнительные объемы военной помощи до предполагаемой весенней активизации боевых действий на Украине. В связи с этим он напомнил, что в разных странах Запада идет обучение украинских военнослужащих применению западных систем вооружений, интеграция боевых формирований Киева.

"Мы действительно подготовили детальный план того, как будем доставлять [оружие и военную технику] для поддержки Украины <...>. Эта работа идет. Наши лидеры очень усердно над этим работают. Но опять-таки речь идет о борьбе Украины. А мы предоставим ей всю поддержку, какую можем, чтобы у нее были наивысшие шансы на успех во время предстоящего контрнаступления", - сказал глава американского военного ведомства.