Остин отказался рассуждать о попытках нанести поражение России на Украине

По словам министра обороны США, Вашингтон продолжит делать "все возможное" для поддержки Киева и будет неуклонно выполнять обязательства в рамках НАТО перед странами Балтии

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин отказался публично рассуждать о попытках нанести России поражение в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, но заверил, что Вашингтон продолжит делать "все возможное" для поддержки Киева и будет неуклонно выполнять обязательства в рамках НАТО перед странами Балтии.

Выступившего в среду на пресс-конференции в Таллине главу военного ведомства США спросили, почему "так сложно" говорить о том, что "Россия должна проиграть" в СВО на Украине. Кроме того, у Остина поинтересовались, когда это может произойти.

Он уклонился от прямых ответов на оба этих вопроса. "Первое, что мы можем сделать, - это то, что мы уже делаем: работаем вместе с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине остро необходимую военную помощь, которая ей требуется для успеха в защите суверенной территории", - сказал Остин. По его прогнозу, "эти военные действия продолжат видоизменяться". "И мы сделаем все возможное, работая вместе, чтобы гарантировать им (украинским властям - прим. ТАСС) поставку средств, которые нужны, дабы добиться успеха", - пообещал министр.

Комментируя далее "сдерживание угрозы в будущем" в Прибалтике, он выразил мнение, что союзнические обязательства США перед Эстонией в рамках Североатлантического альянса непоколебимы. "Вторая часть вопроса, как я понял, заключалась в том, будем ли мы находиться здесь в случае нападения на Эстонию. Я просто укажу на то, что наш президент, президент [США Джо] Байден, говорил несколько раз и что я тоже говорил: наша приверженность статье 5 непоколебима. Мы относимся к этому очень серьезно. И мы выполним свои обязательства", - заявил Остин. Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны альянса. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

Остин напомнил, что Вашингтон уже несколько лет обеспечивает непрерывное присутствие подразделений ВС США в Эстонии на ротационной основе. "Мы выполнили эти обязательства. И мы продолжим их выполнять", - утверждал глава Минобороны США. По его словам, Вашингтон до начала Москвой СВО заверял Таллин, что, если Россия решит применить военную силу в отношении Украины, то США развернут свои "силы в Эстонии на следующий же день". "Мы сделали это. Мы были тут первыми. <...> Мы будем выполнять свои обязательства и в дальнейшем. Так что мы привержены статье 5, и вы можете делать на это ставку", - добавил министр.

В свою очередь его эстонский коллега Ханно Певкур, принимавший участие в пресс-конференции вместе с Остином, заявил, что "одним из ключевых слов тут является "сдерживание". "Именно поэтому НАТО готовит новые региональные планы, которые, будем надеяться, одобрят на саммите [альянса] в Вильнюсе в июле", - сказал глава эстонского военного ведомства. Он не уточнил, что именно предусматривают упомянутые планы.

Встреча НАТО на высшем уровне в Вильнюсе намечена на 11-12 июля.