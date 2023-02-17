Постпредство РФ: Запад вложил более $100 млрд в смертоносные программы на Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что при этом многие страны не довольны попытками Запада представить дело так, что на "нужные для всего человечества программы" у него денег нет, а на оружие для Украины он "готов раскошеливаться"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Западные страны вложили уже более $100 млрд в смертоносные программы на Украине, не думая о том, сколько людей пострадают от соответствующих действий. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая по видеосвязи на дискуссии международного клуба "Валдай".

"Как только начался кризис на Украине и нужно было миллиарды долларов вкачивать в вооружения, они сразу же нашлись эти миллиарды, потому что это другое. Это инвестиции в западный военно-промышленный комплекс, это инвестиции в развитие военных технологий. Они [на Западе] в этом заинтересованы. Они, по самым скромным подсчетам, больше $100 млрд вложили в эти абсолютно смертоносные задумки на Украине, не думая о том, сколько людей от этого пострадают", - сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что при этом многие страны не довольны попытками Запада представить дело так, что на "нужные для всего человечества программы" у него денег нет, а на оружие для Украины он "готов раскошеливаться". "Сам посыл не нашел понимания у развивающихся государств", - резюмировал дипломат.