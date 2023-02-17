Патрушев посетил в Челябинске предприятие по производству двигателей для танков

Секретарю Совета безопасности РФ продемонстрировали цех высокоточных станков

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг во время рабочей поездки в Челябинск посетил моторное производство "ЧТЗ-Уралтрак" (в составе концерна "Уралвагонзавод", входит в "Ростех"). Здесь производятся двигатели, которые используются в том числе в отечественных танках.

Патрушеву, в частности, продемонстрировали цех высокоточных станков. Там ведут обработку деталей для различных модификаций дизельных двигателей. Работники предприятия трудятся на станках с числовым программным управлением, что позволяет обрабатывать детали максимально точно и качественно. Всего в производстве - около 500 разных видов деталей. После обработки в цехе детали передаются на сборку, откуда уже готовые изделия отправляются заказчику.

Некоторые детали были представлены на специальном выставочном стенде, а рядом - макеты дизельных двигателей мощностью от 840 до 1 500 лошадиных сил. Как рассказали на месте, такие двигатели применяются в российской бронетанковой технике: танках Т-72, Т-90, Т-14, а также на самоходных артиллерийских установках "Акация", "Мста-С", пушке "Малка" и других.