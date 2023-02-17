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ТАСС

Эксперт: российская ЗРС "Витязь" дешевле американского комплекса Patriot

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Первый комплекс С-350 "Витязь" разместят в Ленинградской области
Первый комплекс С-350 "Витязь" разместят в Ленинградской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

При этом ЗРС превосходит Patriot по возможностям поражения низколетящих целей, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" будет значительнее дешевле, чем аналогичный американский комплекс Patriot, при этом отечественная ЗРС способна поражать цели точнее. Такое мнение высказал ТАСС в ходе проведения международной выставки Aero India 2023 руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Американская техника всегда более переоцененная. "Витязь" по своей цене будет значительнее дешевле, чем аналогичный комплекс Patriot. "Витязи" покупать гораздо выгоднее, Россия как партнер гораздо надежнее, чем США", - сказал он.

По словам Михайлова, ЗРС "Витязь" можно сравнить с Patriot по тактико-техническим характеристикам, но при этом российские ракеты летят быстрее, у них есть возможность поражения низколетящих целей. "Patriot не сбивает цели, летящие на высоте ниже 100 метров, а "Витязь" сбивает цели от 10 метров и выше", - заключил эксперт.

Экспортная версия "Витязя" популярна на выставке Aero India 2023, она заинтересует покупателей в Азии, считает Михайлов. "Индия традиционно наш серьезный партнер по противоракетной и противовоздушной обороне, они очень хорошо закупают у нас военную технику. Индусы сейчас находятся на первом месте среди наших военно-технических партнеров по заключенным контрактам, поэтому, я думаю, что и "Витязь" на азиатском рынке очень понравится нашим потенциальным покупателям <…> Задачи у этого комплекса - быть нашей визитной карточкой для экспортных продаж", - считает он.

Ранее на выставке Aero India 2023 представитель конструкторского бюро концерна ВКО "Алмаз-Антей" заявил ТАСС, что система "Витязь" в экспортном исполнении будет иметь хорошие перспективы использования на любом мировом рынке современного вооружения. "Для своего класса у системы высокие характеристики по обнаружению, сопровождению и поражению целей", - отметил он. 

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
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