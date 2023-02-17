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ТАСС

Генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что 30 государств - участников альянса по-прежнему настроены на поддержку Украины и готовы предоставлять ей оружие и боеприпасы

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Конфронтация между странами НАТО и Россией может оказаться продолжительной, в связи с чем альянсу следует быть готовым к такому развитию событий. Об этом заявил в четверг Agence France-Presse генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны готовиться на долгую перспективу, это может продлиться много лет", - сказал он.

Столтенберг выразил уверенность в том, что 30 государств - участников альянса по-прежнему настроены на поддержку Украины и готовы предоставлять ей оружие и боеприпасы. Он считает, что успех специальной военной операции РФ станет "трагедией для украинцев", а также якобы создаст угрозу для других стран, показав, что международные споры могут решаться силовым путем. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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