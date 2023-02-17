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Космическая инфраструктура третьих стран, помогающая ВСУ вести военные действия на Украине и в юго-западных регионах России, может стать законной целью для российских военных. Она рискует попасть под ответный удар наших средств поражения.

Об этом заявил замглавы департамента по контролю и нераспространению вооружений Министерства иностранных дел России Константин Воронцов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 40-летнему юбилею Стратегической оборонной инициативы (СОИ) США, известной также как «программа «Звездных войн».

В МИД РФ не исключают нанесение Россией ударов по целям в космосе. Воронцов подчеркнул всю опасность того, что Соединенные Штаты и другие западные страны активно используют элементы космической гражданской инфраструктуры для военных нужд. Особенно остро сегодня проявляется данная тенденция по отношению к боевым действиям на Украине.

Подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах

- сделал замечание представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск ответил отказом на предложение восстановить полный доступ к спутниковой связи Starlink, ранее активно используемою военнослужащими ВСУ, участвующими в боевых действиях против России. По его словам, он не хочет способствовать обострению конфликта, который в итоге может перерасти в Третью мировую войну.