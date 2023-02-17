Зампред НТС Роскосмоса призвал закрепить перечень угроз космической деятельности РФ

Некоторые государства пытаются подорвать международное право в сфере космической безопасности путем принятия внутренних документов, отметил Николай Моисеев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Существует необходимость закрепить перечень существующих угроз космической деятельности России. Такое мнение выразил заместитель председателя научно-технического совета (НТС) госкорпорации "Роскосмос" Николай Моисеев.

"На наш взгляд, настала четкая потребность закрепить на национальном уровне перечень существующих угроз российской космической деятельности", - заявил Моисеев в рамках круглого стола комитета Совета Федерации по международным делам, посвященного 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ) и проблеме милитаризации космоса.

По его словам, ряд государств пытается подорвать международное право в сфере космической безопасности путем принятия внутренних документов. "Мы видим четкую тенденцию по тому, что ряд государств принимает важнейшие документы национального уровня и пытается заменить этими национальными документами международное право", - отметил он.