Американский эксперт об иранской подземной авиабазе: Тегеран извлек уроки из войн второй половины XX века

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Буквально на прошлой неделе иранские власти объявили о вводе в эксплуатацию подземной авиационной базы Oghab 44. На объекте могут размещаться самые разные средства боевой авиации, начиная с БПЛА и заканчивая бомбардировщика.

Стоит отметить, что новый «Орел 44» (а именно так переводится название на русский) является не единственным подобным объектом в Иране. Тегеран владеет и другими подземными базами, позволяющими ВВС страны проводить внезапные операции, которые якобы должны застать противника врасплох.

В связи с этим, обозреватель журнала Forbes Пол Иддон в своей недавней статье выразил мнение, что Тегеран извлек уроки из Шестидневной войны 1967 года и ирано-иракской войны 1980-1988 годов - войн второй половины XX века.

Как пишет американский эксперт, массовое уничтожение Израилем египетских ВВС на земле во время Шестидневной войны, видимо, напрямую повлияло на решение Ирана укрепить свои авиабазы. Со слов Иддона, последнее оказалось крайне своевременным, так как в ходе войны 1980-1989 годов иракские ВВС пытались уничтожить авиацию Ирана на земле, но потерпели неудачу.

В итоге, по мнению обозревателя, Тегеран продолжает придерживаться вышеупомянутой стратегии и строит подземные базы, где его авиация будет практически недосягаема.

В то же время, американский эксперт выдвинул еще одно предположение, для чего Ирану понадобилась база Oghab 44.

С его слов, Тегеран может разместить в ней некоторое количество истребителей-бомбардировщиков дальнего радиуса действия F-4 Phantom. Последние в дальнейшем могут быть использованы для атаки на движущиеся морские и важные наземные цели.

По мнению эксперта, это может быть связано с пока еще ограниченной точностью ракетного арсенала Ирана (речь о баллистических ракетах).

Напоследок Иддон добавил, что санкции, введенные США против Тегерана с 1979 года, существенно повлияли на способность Ирана поддерживать свой относительно большой парк самолетов дореволюционной постройки. Между тем, эксперт отметил, что F-4 Phantom 1960-х годов все еще являются основой иранских ВВС.