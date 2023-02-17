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ТАСС

Роскосмос и администрация Владимирской области заключат соглашение о сотрудничестве

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КБ "Арматура"
КБ "Арматура".
Источник изображения: gorodkovrov.ru

Стороны будут сотрудничать в сферах реализации политики импортозамещения и диверсификации производства предприятий, а также развития инноваций и расширения использования результатов космической деятельности на Земле

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Роскосмос и администрация Владимирской области заключат новое соглашение о сотрудничестве, в частности, в сфере реализации политики импортозамещения. Об этом глава госкорпорации Юрий Борисов и губернатор региона Александр Авдеев договорились на встрече в Москве.

"В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова и губернатора Владимирской области Александра Авдеева. По итогам встречи достигнута договоренность о заключении нового соглашения между госкорпорацией и администрацией области", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, Борисов назвал в качестве новых направлений сотрудничества госкорпорации и региона реализацию политики импортозамещения и диверсификацию производства предприятий, а также развитие инноваций и расширение использования результатов космической деятельности на Земле.

В городе Коврове Владимирской области расположено конструкторское бюро "Арматура" - филиал ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. КБ "Арматура" разрабатывает и изготавливает пневмосистемы, агрегаты и устройства электропневмоавтоматики, предназначенные для эксплуатации в ракетно-космических комплексах, а также оборудование гражданского назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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