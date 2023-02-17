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Военное обозрение

Рогозин рассказал, как спецоперация продемонстрировала кардинальное изменение подходов к ведению войны

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Источник изображения: topwar.ru

Характер специальной военной операции в Донбассе и на Украине свидетельствует о кардинальной трансформации принципов ведения современной войны. Об этом в своем Telegram-канале пишет Дмитрий Рогозин.

По утверждению Рогозина, за проведенные им в Донбассе 4,5 месяца он лишь иногда становился наблюдателем конфликта фронтовой и армейской авиации сторон.

Средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной, противоракетной обороны значительно затруднили использование авиации в современной войне. Если раньше особое внимание уделялось флоту и боевой авиации, в том числе стратегической авиации, то теперь они, по словам Рогозина, превратились лишь в цели на радарах противника.

Современная война - это война робототехнических средств, обеспечивающих эффективность работы артиллерии и штурмовой пехоты. Это война аватаров, боевых роботов, когда исход сражения решает не двухметровый гигант-солдат с грозным пулеметом наперевес, а «умник-очкарик», создающий разведывательный и ударный БПЛА

- пишет Рогозин.

Установление координат размещения сил противника с помощью БПЛА позволяет оперативно наносить по ним удары. Поэтому будущее – за беспилотниками. Что касается флота и авиации, то они, по мнению Рогозина, должны стать беспилотными, обладать такими ключевыми характеристиками как скрытность и автономность при боевом применении. Морские и воздушные беспилотники вытеснят традиционные корабли и самолеты, считает политик.

Отдельное внимание следует уделить поддержанию «неубиваемой» связи между воюющими подразделениями. Очень важна разведка, в том числе и космическая, с помощью спутниковых систем.

В России, подчеркивает Рогозин, живет очень много талантливых людей, способных разрабатывать и создавать новые виды вооружений. Государству следует им в этом всячески содействовать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БПЛА
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