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В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации оперируют в специальной военной операции тем же количеством самолетов, как и прежде. Маловероятно, что российское командование собирается резко увеличивать число используемых воздушных машин. Об этом сообщает в очередном докладе разведывательная служба Великобритании.

По данным британской разведки, в последнюю неделю Воздушно-космические силы России увеличили количество боевых вылетов по сравнению с предыдущими неделями. Активность ВКС РФ в течение суток, впрочем, укладывается в ту среднесуточную норму, которая наблюдалась еще летом 2022 года.

Но самая интересная информация от британской разведки – то, что Россия сохранила 1500 самолетов с экипажами даже в условиях специальной военной операции. Это опровергает заявления ряда западных политиков о значительном уроне ВКС РФ из-за боевых действий.

В то же время, британская разведка подчеркивает, что российская военная авиация предпочитает наносить удары из воздушного пространства над контролируемой российскими войсками территорией. Это свидетельствует, по мнению разведчиков, о том, что командование ВКС РФ стремится свести к минимуму риски, связанные с работой украинских средств противовоздушной обороны.

Также российские самолеты были рассредоточены в целях предотвращения ударов ВСУ по аэродромам. Что касается потерь авиации, то в Великобритании называют количество в 130 самолетов и вертолетов с начала специальной военной операции.

Впрочем, Украина в ходе спецоперации потеряла большую часть своей авиации, что и заставляет президента Владимира Зеленского «попрошайничать» по всей Европе, выпрашивая истребители.