Европарламент счел необходимым поставлять на Украину все без исключения виды вооружений

Парламентарии также призвали ЕС одобрить 10-й пакет санкций против России до конца февраля

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) принял в четверг резолюцию к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине, в которой указал на необходимость поставлять Киеву все без исключения виды вооружений, в том числе истребители, вертолеты и ракеты. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"[ЕП] подчеркивает, что основной целью Украины является победа в войне против России, которая понимается как ее способность вытеснить все силы РФ, ее ставленников и союзников с международно признанной территории Украины; считает, что эта цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений", - говорится в документе.

За резолюцию проголосовали 444 депутата, против - 26.

Кроме того, парламентарии призвали ЕС одобрить 10-й пакет санкций против РФ до конца февраля и "принять срочные меры для блокирования любых попыток обойти" ограничения, введенные в отношении России. "ЕП призывает Совет [ЕС] принять свой 10-й пакет санкций до конца февраля 2023 года, существенно расширить сферу действия санкций, в частности в отношении экономики и энергетического сектора путем запрета импорта российского ископаемого топлива, урана и алмазов, а также в отношении физических и юридических лиц и всех лиц, связанных с так называемой группой "Вагнер", - отмечается в документе.

Депутаты предложили Еврокомиссии "обеспечить правовой режим, позволяющий конфисковать российские активы, замороженные ЕС", с тем, чтобы впоследствии "использовать их для восстановления Украины".

Резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.