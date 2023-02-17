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РИА Новости

В России может появиться центр парирования космических угроз

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Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Генерал-майор Нестечук: в России могут создать центр парирования космических угроз

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В России идет подготовка к созданию центра информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности других стран для прогнозирования и парирования космических угроз, заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

"Необходимость оперативного вскрытия и парирования угроз Российской Федерации в космосе и из космоса обуславливают потребность в создании в масштабе страны единого центра, который будет аккумулировать, получать, анализировать и выдавать любым потребителям всю необходимую информацию по космической обстановке. Сегодня такого центра в стране нет", - сообщил Нестечук на круглом столе в Совфеде, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива".

По его словам, в Штатах такой центр уже существует.

В Вооруженных силах РФ проводится соответствующая работа и сформированы предложения по организации военно-космической деятельности государства, отметил Нестечук.

"В этих предложениях аккумулированы необходимость создания как органов управления военно-космической деятельности, так и технической основы такой работы. Они предусматривают создание межведомственного центра информационно-аналитического обеспечения военно-космической деятельности", - уточнил он.

Наличие такого центра, продолжил генерал, особенно актуально в период ведения боевых действий. Он будет собирать и обрабатывать данные из всех источников о возможностях, состоянии и перспективах развития космических средств.

"Первое – анализ космической обстановки должен быть непрерывным и прогнозирование ее развития должно быть круглосуточным, не прерываться ни на минуту. Это позволит своевременно вскрыть угрозу ведения военных действий в космосе и из космоса в ходе ведения любых военных действий. Второе – очень важно подготовить такие предложения для принятия решения высшему военно-политическому руководству страны, которые позволят парировать ту или иную угрозу", - рассказал Нестечук двух базовых задачах центра.

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