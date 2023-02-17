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Начаты испытания экраноплана «Орион-25»

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Как сообщил глава Петрозаводска Валерий Любарский, на Онежском озере в Петрозаводской губе начались испытания опытного образца экраноплана "Орион-25", разработанного московской компанией "Экранопланостроительное объединение "ЭО "Орион" и построенного в Петрозаводске на ООО "Петрозаводский машиностроительный завод "Авангард" (бывший судостроительный завод).

Опытный образец экраноплана "Орион-25" разработки "Экранопланостроительное объединение "ЭО "Орион" на испытаниях на Онежском озере, февраль 2023 года (с) кадр из видео телеканала "Россия-1"

Проект экраноплана "Орион-25" реализуется разработчиком без особой огласки. Подробные характеристики не раскрываются, заявляется лишь, что аппарат должен иметь массу около 14 тонн (неясно, пустого или взлетную) и возможность перевозки до 30 пассажиров с максимальной скоростью до 500 км/ч на расстояние до 3600 км, с продолжительностью полета до 11 часов. Сообщается. что на испытания приглашены представители Министерства обороны и МЧС России.

Конструктивно "Орион-25" является развитием с увеличением размеров ранее созданного ЭО "Орион" аппарата "Орион-20", имея аналогичную схему с двумя установленными впереди фюзеляжа турбовинтовыми двигателями (неназываемого типа) с тянущими винтами, и, по ряду сообщений, проект сперва обозначался как "Орион-20М". Изначальный проект "Орион-20" был реализован ранее по заказу и при финансировании со стороны Министерства промышленности и торговли России и активно предлагался МЧС России. Единственный опытный образец экраноплана "Орион-20" был также построен в Петрозаводске на заводе "Авангард" и начал испытания на Онежском озере в марте 2014 года. "Орион-20" был оснащен двумя чешскими турбовинтовыми двигателями Walter M601E впереди фюзеляжа, затем дополненных одним турбовинтовым двигателем ТВД-10Б на стойке вверху фюзеляжа. Аппарат имел размах крыльев 20,6 м, длину 22,2 м и взлетный вес 13 тонн при заявленной полезной нагрузке до 3 тонн (или 20 пассажиров).

1 августа 2015 года экраноплан "Орион-20" в ходе испытаний потерпел аварию на Онежском озере. В 2017 году было заявлено о возобновлении испытаний отремонтированного прототипа, однако нынешнее состояние программы неизвестно. Этот экраноплан предлагался также в модернизированном варианте под шифром проекта "Стерх-10", но не получил реализации.

ЭО "Орион" было создано в 1998 году выходцами из ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева, пытаясь продолжать работы по экранопланной тематике. К настоящему времени по проектам бюро было построено (на заводах "Волга" и "Авангард") более 20 небольших экранопланов типов "Орион-10", "Орион-12" и "Орион-14". Федеральная пограничная служба ФСБ России в начале 2010-х годов получила семь аппаратов "Орион-12П" и еще два их было в 2014 году поставлено в Иран. Также в Иран с 2016 года было поставлено шесть аппаратов "Орион-14". Впрочем, авария экраноплана "Орион-20" в очередной раз показала принципиальную небезопасность эксплуатации аппаратов этого типа, что видимо, привело к охлаждению госзаказчиков к проектам компании.

Опытный образец экраноплана "Орион-25" разработки "Экранопланостроительное объединение "ЭО "Орион". Петрозаводск, февраль 2023 года (с) Валерий Любарский

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